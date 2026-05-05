Gimnasia pierde a Nicolás Barros Schelotto para el duelo contra Vélez, dirigido por su padre

La estrella de Gimnasia, Nicolás Barros Schelotto, no jugará contra Vélez por acumulación de amarillas, perdiendo la oportunidad de enfrentarse a su padre, Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez.

La ausencia de Nicolás Barros Schelotto se ha convertido en el foco principal de atención a pocos días del crucial enfrentamiento entre Gimnasia y Vélez .

El talentoso mediocampista, figura clave del equipo platense, no podrá participar en el partido debido a la acumulación de tarjetas amarillas, privando al encuentro de un potencial duelo familiar histórico. La posibilidad de ver a un hijo enfrentándose a su padre y tío en el campo de juego generaba una expectativa única, un escenario definitorio que lamentablemente no se concretará.

Nicolás, con tres asistencias y tres goles en su haber, llegaba en un excelente momento de forma, siendo una de las principales armas ofensivas de Gimnasia. Su baja representa un golpe significativo para las aspiraciones del Lobo en esta fase decisiva del torneo.

La situación se asemeja a un inesperado regalo para los mellizos Barros Schelotto, quienes celebran sus cumpleaños el 4 de abril, recibiendo la noticia de que su hijo y sobrino no estarán presentes en el campo, lo que podría beneficiar a Vélez y perjudicar a Gimnasia. El antecedente más cercano de un duelo familiar entre Guillermo y Nicolás Barros Schelotto se remonta al año 2025, durante un partido entre Gimnasia y Vélez en el estadio de este último.

En aquel encuentro, Guillermo ejercía como entrenador de Vélez y Nicolás disputaba apenas su tercer partido como profesional. Tras el partido, Guillermo se mostró emocionado pero reservado al hablar sobre la experiencia, destacando la alegría de ver a su hijo debutar pero evitando profundizar en los sentimientos personales que suscitaba el enfrentamiento. Desde entonces, no se había presentado otra oportunidad similar hasta ahora.

Los octavos de final del torneo actual ofrecían la posibilidad de revivir ese duelo familiar, pero la suspensión de Nicolás debido a las tarjetas amarillas ha frustrado las expectativas. A pesar de la ausencia de Nicolás, el partido contará con la presencia de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto al frente de Vélez, lo que añade un componente emocional adicional al encuentro.

Además del duelo entre los Barros Schelotto, el partido entre Gimnasia y Vélez también será un reencuentro para otros protagonistas. Bautista Barros Schelotto, hijo de los mellizos, y Ariel Pereyra, actual entrenador de Gimnasia y exasistente de los Barros Schelotto, se encontrarán en bandos opuestos. Gimnasia llega a este enfrentamiento con una racha positiva y la ambición de dejar su huella en el Torneo Apertura.

Se medirá ante un Vélez que se encuentra en un buen momento de forma, invicto en sus últimos cinco partidos. El partido promete ser uno de los más atractivos de los cruces, con todos los ingredientes necesarios para un espectáculo emocionante, excepto la presencia de Nicolás Barros Schelotto, quien no podrá estar en el campo para enfrentarse al equipo de su padre y tío.

La expectativa se centra ahora en cómo Gimnasia podrá suplir la ausencia de su estrella y cómo Vélez aprovechará esta ventaja para avanzar en el torneo. En otro contexto, Diego Simeone expresó su deseo de que Julián Álvarez pueda responder a las exigencias del partido ante el Arsenal





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