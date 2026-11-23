Conoce la alineación probable y los detalles del duelo entre Gimnasia LP y Newell's Old Boys por los octavos de final en La Plata.

Gimnasia y Esgrima La Plata enfrenta a Newell's Old Boys en un encuentro decisivo por los octavos de final del torneo local. El partido se disputa en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, donde el equipo de la ciudad de La Plata busca consolidar su ventaja de localía frente a un rival directo.

Rendimiento ofensivo y tabla de posiciones

Gimnasia LP ocupa la tercera posición del Grupo B con 31 unidades tras disputar 16 partidos. El equipo ha anotado 25 goles, lo que representa un promedio de 1.56 tantos por encuentro, y asegura definir esta instancia en su casa tras asegurar la clasificación para la siguiente ronda.

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La última presentación del Lobo fue una victoria de 2-1 contra Belgrano en La Plata, resultado que reforzó la confianza en el plantel y consolidó su estatus como uno de los mejores equipos del certamen actual, listo para buscar un lugar en los cuartos de final.

Proyección táctica con Miramón y Auzmendi

Gimnasia sueña con avanzar de la mano de figuras clave como Ignacio Miramón y Agustín Auzmendi, quienes son fundamentales en la estructura ofensiva del equipo. El cuerpo técnico, conducido por Frank Kudelka, ha diseñado una estrategia para explotar la potencia de ataque con estos jugadores como ejes centrales.

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La probable formación inicial incluye a Harlen Castillo en la vanguardia. En la defensa operan Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón, mientras que el mediocampo está compuesto por Mateo Seoane, Ignacio Miramón y Lucas Janson. En la punta del ataque figuran Nacho Fernández, Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

La respuesta de Newell's Old Boys

Newell's Old Boys llega con la ilusión intacta de dar el golpe en La Plata y meterse entre los ocho mejores del certamen, a pesar de no tener la ventaja de localía. El equipo de Rosario busca replicar el buen momento mostrado en el torneo local, donde ha demostrado capacidad de respuesta y resiliencia.

En su último partido por la Primera División, Newell's empató 2-2 frente a Instituto en Córdoba, dejando buenas sensaciones en ataque al plantarse de igual a igual ante el puntero de su zona. Esta actuación sugiere que el equipo liderado por su director técnico tiene herramientas para competir en igualdad de condiciones.

Probable formación y logística del evento

La probable alineación de Newell's para los octavos de final incluye a Josué Reinatti como arquero. La zaga defensiva podría contar con Martín Ortega, Nicolás Goitea o Lautaro Giannetti, Oscar Salomón y Jerónimo Russo. En el medio campo jugarían Rodrigo Herrera y Luca Regiardo.

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Para completar el once titular se esperan los nombres de Walter Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari y Matías Cóccaro en las posiciones ofensivas y de creación. Los aficionados podrán seguir el minuto a minuto con todas las jugadas, estadísticas y goles al instante por la web oficial, asegurando una cobertura completa de este importante duelo futbolístico.