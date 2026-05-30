Gimnasia (J) y Belgrano empataron 1-1 en un partido vibrante en Santiago del Estero

Gimnasia (J) y Belgrano igualaron 1-1 en un encuentro entretenido de la Primera Nacional. González Metilli adelantó a la visita, pero Lazarte empató para el Lobo jujeño. El resultado mantiene a Belgrano en la cima y a Gimnasia en zona de reducido.

En un vibrante encuentro disputado en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Belgrano de Córdoba igualaron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha 28 de la Primera Nacional .

El equipo cordobés, que llegaba como uno de los líderes del torneo, mostró su jerarquía desde el inicio y se puso en ventaja temprano gracias a un gol de Francisco González Metilli. Sin embargo, el Lobo jujeño, fiel a su estilo combativo y con el apoyo de su hinchada, reaccionó antes del descanso y niveló el marcador con un cabezazo de Martín Lazarte.

El segundo tiempo fue de ida y vuelta, con oportunidades para ambos lados, pero el marcador ya no se movió. El empate dejó sensaciones encontradas: Belgrano perdió la oportunidad de estirar su ventaja en la cima, mientras que Gimnasia sumó un punto valioso que lo mantiene en la pelea por la clasificación al reducido. El partido arrancó con Belgrano imponiendo su juego asociado y generando peligro en el arco defendido por Alan Sosa.

A los 15 minutos, Juan Velázquez desbordó por la izquierda y envió un centro preciso que encontró a González Metilli, quien con un remate rasante y ajustado al palo izquierdo abrió el marcador. La respuesta de Gimnasia no tardó en llegar: promediando la primera mitad, un centro de Francisco Maidana desde la derecha encontró la cabeza de Lazarte, que se elevó por encima de la defensa visitante para vencer a Nahuel Losada.

El 1-1 reflejaba lo que se veía en la cancha: un partido equilibrado, con llegadas pero también con imprecisiones. En el complemento, ambos equipos buscaron la victoria con insistencia. Belgrano tuvo las más claras: un remate de Nicolás Fernández que se fue por arriba del travesaño y un zurdazo de Franco Vázquez que exigió al arquero local. Gimnasia, por su parte, respondió con disparos de Francisco Molina y Mauro Cachi, aunque sin la puntería necesaria.

El último cuarto de hora fue de ida y vuelta, con espacios que generaron chances de contraataque pero también nerviosismo en las defensas. Al final, el empate premió el esfuerzo de ambos y dejó la sensación de que cualquiera pudo haberse llevado la victoria. Con este resultado, Belgrano suma 52 puntos y se mantiene en el segundo puesto de la Zona A, a la espera del partido que tiene pendiente ante Defensores de Belgrano.

Gimnasia, por su parte, alcanza las 40 unidades y se afirma en la zona de clasificación al Reducido, aunque deberá mejorar su efectividad de cara al gol si quiere pelear por el ascenso directo en las próximas jornadas. El Lobo jujeño demostró carácter para reponerse al golpe inicial, pero la falta de contundencia en los últimos metros lo privó de un triunfo que hubiera sido vital para sus aspiraciones





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Gimnasia Jujuy Belgrano Primera Nacional Fútbol Empatados 1-1

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