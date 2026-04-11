Gimnasia busca nuevo DT: Vaccari, Madelón, De Felippe y Cufré en la mira

Tras la salida de Zaniratto, Gimnasia se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador. Julio Vaccari, Leonardo Madelón, Omar De Felippe y Leandro Cufré son los principales candidatos para dirigir al Lobo. La dirigencia busca confirmar al nuevo DT antes del partido contra Estudiantes RC.

Tras la salida de Fernando Zaniratto, la dirigencia del Lobo tuvo su primer encuentro formal con Julio Vaccari , quien se reunió con Germán Brunati, director deportivo. Vaccari, ex entrenador de Independiente, ha llamado la atención en Gimnasia debido a su trayectoria. Su carrera destaca por su experiencia en cuerpos técnicos de renombre. Fue analista de video en el Athletic Club y en el Marsella durante las etapas de Marcelo Bielsa como entrenador.

Además, se desempeñó como ayudante de campo en Godoy Cruz, Argentinos Juniors y Vélez. En Vélez, también dirigió la reserva y fue entrenador interino del primer equipo. Su debut como entrenador principal fue en Defensa y Justicia, donde dirigió 89 partidos, obteniendo 42 victorias, 24 empates y 23 derrotas. En el Halcón, llegó a la final de la Copa Argentina, perdiendo 1-0 ante Estudiantes en 2023, y a las semifinales de la Copa Sudamericana, siendo eliminado ante Liga de Quito con un global de 3-0. Su último paso fue por Independiente, donde dirigió 61 partidos, con un saldo de 25 victorias, 19 empates y 17 derrotas. Con él al mando, el equipo de Avellaneda llegó a las semifinales del Torneo Apertura, perdiendo por penales ante Huracán. Actualmente, el equipo está dirigido por Ariel Pereyra, entrenador de la reserva y ex ayudante durante gran parte de su carrera. Con Pereyra, Gimnasia avanzó en la Copa Argentina tras vencer 4-1 a Camioneros. Tras el partido, el DT confirmó que también dirigirá el encuentro contra Sarmiento en la decimocuarta fecha del Torneo Apertura: 'Me dijeron que iba a dirigir hoy y el lunes. Así que tranquilo, necesitamos tener un orden'.\El objetivo de la dirigencia es claro: confirmar al nuevo director técnico antes del partido contra Estudiantes RC, programado para el sábado 18/4 en el Bosque. ¿Quiénes son los otros candidatos? El primer nombre que destacó fue el de Leonardo Madelón, con quien hubo un gran acercamiento en lo futbolístico y en el proyecto de trabajo. Sin embargo, las diferencias económicas pausaron la negociación. Omar De Felippe, ex entrenador de Central Córdoba, es otro nombre que se considera, aunque ya no es la principal opción. No se descarta por completo y se espera que haya más contactos, en caso de que cambien las ofertas o las pretensiones. Otro de los nombres en la lista es el de Leandro Cufré. Germán Brunati, director deportivo de Gimnasia, se reunió con el ex defensor el jueves. Cufré, surgido en Gimnasia, tuvo una exitosa carrera, jugando en equipos como la Roma, Mónaco y Dinamo Zagreb. Además, representó a Argentina en el Mundial de 2006. Ya retirado, fue ayudante de campo en Cruz Azul y Santos Laguna. Después de su primera experiencia como entrenador en Atlas, donde dirigió 32 partidos, ganando once, empatando cinco y perdiendo dieciséis, formó parte del cuerpo técnico de José Pekerman en la Selección de Venezuela. Leandro Cufré fue ayudante de Pekerman y Batista en Venezuela. \Los candidatos están definidos y las reuniones se han llevado a cabo; ahora todo depende de la dirigencia, que busca confirmar al nuevo entrenador del Lobo lo antes posible. Quien sea elegido, enfrentará un desafío considerable: solo tres partidos (Estudiantes RC, Belgrano y Argentinos) para obtener la mayor cantidad de puntos posibles y llevar a Gimnasia a los playoffs. La situación exige una decisión rápida y acertada por parte de la dirigencia. La elección del nuevo entrenador será crucial para el futuro inmediato del equipo, ya que deberá afrontar un calendario apretado y buscar resultados positivos desde el inicio. El desafío es grande, pero la esperanza de la afición en el Lobo es aún mayor. La afición espera que el nuevo técnico pueda aportar la experiencia necesaria y una nueva estrategia de juego para lograr buenos resultados en el corto plazo. El Lobo necesita un timonel que pueda levantar el ánimo del equipo y llevarlo a competir al más alto nivel. La afición espera con ansias el anuncio del nuevo entrenador y confía en que este pueda lograr el éxito deportivo que tanto se anhela





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