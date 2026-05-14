Gianinna Maradona insulta a neurocirujano Leopoldo Luque y abandona la sala durante la declaración

Gianinna Maradona cruzó al neurocirujano Leopoldo Luque luego de que, al inicio de su declaración, reprodujera el video de la autopsia de Maradona en el juicio que investiga su muerte. La hija del exfutbolista abandonó la sala e insultó dos veces a Luque al salir: 'Qué hijo de p***'. Detrás de ella fue el abogado Fernando Burlando para ver cómo se encontraba. Tras el episodio, Burlando pidió un cuarto intermedio 'hasta que se reponga Gianinna', y advirtió: 'Fue muy violento'. Además, solicitó asistencia médica inmediata: 'Gianinna está en crisis, pido si se puede traer un médico para chequearla. La víctima tiene derecho a estar presente en el debate'. En esa línea, los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani consideraron que fue un error la exhibición del video y remarcaron el derecho de que Gianinna esté presente en la sala. Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro resolvió dar por finalizada la audiencia de este jueves y dictó un cuarto intermedio hasta el próximo martes.

Gianinna Maradona cruz a neurocirujano Leopoldo Luque luego de que, al inicio de su declaración , reprodujera el video de la autopsia de Maradona en el juicio que investiga su muerte.

La hija del exfutbolista abandon la sala e insultó dos veces a Luque al salir: 'Qué hijo de p***'. Detrs de ella fue el abogado Fernando Burlando para ver qué se encontraba. Tras el episodio, Burlando pidio un cuarto intermedio 'hasta que se reponga Gianinna', y advirtió: 'Fue muy violento'.

Además, solicito asistencia mdica inmediata: 'Gianinna está en crisis, pido si se puede traer un mdico para chequearla. La victima tiene derecho a estar presente en el debate'. En esa lnea, los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani consideraron que fue un error la exhibición del video y remarcaron el derecho de que Gianinna esté presente en la sala.

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro resolvió dar por finalizada la audiencia de este jueves y dictó un cuarto intermedio hasta el prximo martes. Nota que está siendo actualizada





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