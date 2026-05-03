Gianinna Maradona denuncia un plan para matar a su padre

En una entrevista exclusiva, Gianinna Maradona acusó a un grupo de personas de haber planeado la muerte de Diego Armando Maradona, revelando detalles impactantes sobre los últimos días del exfutbolista y cuestionando el rol de su entorno.

En el contexto del juicio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, Gianinna Maradona participó en una conversación virtual con un grupo selecto de periodistas.

Durante casi dos horas, desde su hogar, abordó aspectos del caso, recuerdos personales y su perspectiva sobre los últimos momentos de su padre. La conversación, marcada por la emoción, tomó un giro significativo cuando Gianinna afirmó: “Había un plan para matar a mi papá”. Profundizó en su creencia de que la muerte de Maradona no fue producto de negligencia médica, sino de un plan deliberado, señalando intereses económicos y decisiones perjudiciales para su salud.

Según su testimonio, existía un entramado de personas que buscaban controlar y explotar a su padre, y que su bienestar era secundario a sus propios beneficios. La hija de Maradona no escatimó críticas hacia Matías Morla, a quien acusó de tener un poder desmedido sobre su padre y de priorizar intereses económicos sobre su salud.

Afirmó que Morla manejaba a Maradona a su antojo y que algunas decisiones médicas estaban motivadas por consideraciones financieras, como evitar una internación en un neuropsiquiátrico que habría afectado sus ingresos. Gianinna también cuestionó el rol de Leopoldo Luque, uno de los principales acusados, y su influencia en las decisiones médicas, poniendo en duda su relación laboral con Maradona y la justificación de su salario.

Describió una estrategia orquestada para manipular a su padre y a su familia, especialmente en relación con la internación domiciliaria en Tigre, donde las condiciones eran inadecuadas y faltaba equipamiento médico esencial. La falta de atención adecuada y la negligencia del personal de enfermería también fueron objeto de sus críticas. En cuanto al estado de salud de Maradona antes de su muerte, Gianinna relató un cuadro de consumo problemático de alcohol y pastillas, que lo llevó a un descontrol absoluto.

Recordó que su padre se emborrachaba con solo dos copas de vino y que la combinación de alcohol y medicamentos psiquiátricos era peligrosa. La conversación virtual reveló la profunda angustia y el dolor de Gianinna, así como su determinación por buscar justicia y esclarecer las circunstancias de la muerte de su padre. Su testimonio aporta nuevos elementos al juicio y plantea serias interrogantes sobre el rol de las personas que rodeaban a Maradona en sus últimos días.

La Justicia ha avanzado en la investigación, elevando a juicio a Morla y a dos de las hermanas del exfutbolista, en un proceso que promete ser largo y complejo. Gianinna Maradona se mostró dispuesta a colaborar con la Justicia y a aportar toda la información que posea para llegar a la verdad. Su testimonio, sin duda, tendrá un impacto significativo en el desarrollo del juicio y en la búsqueda de responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

La hija del astro del fútbol no dudó en señalar a aquellos que, en su opinión, fueron responsables de su deterioro y de su trágico final, denunciando un supuesto plan para acabar con su vida. La conversación virtual con los periodistas fue un espacio para expresar su dolor, su indignación y su deseo de justicia, en memoria de su padre y de su legado.

El impacto de sus declaraciones resonó en los medios de comunicación y en la opinión pública, generando un debate sobre las circunstancias de la muerte de Maradona y sobre la responsabilidad de quienes lo asistieron en sus últimos días. Gianinna Maradona se ha convertido en una voz clave en el juicio, aportando su testimonio personal y su perspectiva sobre los hechos, en busca de la verdad y de la justicia para su padre





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