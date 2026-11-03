Gerard Piqué lamenta la muerte de Jesús de Miguel en el campo de fútbol

Gerard Piqué, presidente del FC Andorra, expresa su dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio tras un incidente durante el partido contra el CD Tenerife.

Gerard Piqué, presidente del FC Andorra, ha expresado su más profundo pesar tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. El jugador del CD Tenerife murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el campo de juego durante un encuentro de la Segunda División española que finalizó con un empate a dos goles.

Detalles del Incidente Fatal

La trágica escena se desarrolló en el minuto 98 del partido disputado este lunes entre el FC Andorra y el CD Tenerife. Jesús de Miguel recibió un rodillazo en el pecho por parte del arquero del equipo andorrano, lo que desencadenó la parada cardíaca. Piqué confirmó estar presente en el estadio Heliodoro Rodríguez López y haber abandonado el recinto poco después de ocurrir el fatal episodio, mostrando su consternación ante la noticia.

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Reacciones de Piqué y el FC Andorra

El exfutbolista del FC Barcelona, quien ahora encabeza la directiva del club andorrano, respondió directamente al comunicado emitido por el CD Tenerife. Mediante sus redes sociales, Gerard Piqué declaró que estaba devastado y que su condolencia era sincera. Agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte del club canario, reafirmando su apoyo a la familia del fallecido en este momento de extrema dolor.

Posiciones de la RFEF y el Club Canario

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha tomado medidas inmediatas para honar la memoria de Jesús de Miguel. La entidad decidió postergar todos los encuentros de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina previstos para este martes. La RFEF afirmó que la gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor, trasladando todo su cariño a los seres queridos de la víctima.

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Impacto Inmediato y Próximos Pasos

El CD Tenerife confirmó oficialmente el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda el martes, 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas. El club expresó su acompañamiento a la familia y solicitó el máximo respeto a su privacidad. La familia del futbolista ha agradecido las muestras de apoyo, mientras las autoridades deportivas evalúan el impacto en los calendarios de competición nacionales.

Conmemoración del Deporte Español

Este evento ha conmocionado a la comunidad deportiva nacional, destacando la solidaridad entre clubes y federaciones. Las reacciones de figuras como Gerard Piqué y las decisiones de la RFEF reflejan el impacto emocional de esta pérdida en el fútbol español. La atención se centra ahora en el duelo colectivo y el respeto a la privacidad de los familiares del difunto Jesús de Miguel.