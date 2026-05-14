Georgia: Exnovio de Shyla Cummings, madre de 25 años, la asesina a tiros en el estacionamiento de un supermercado

Shyla Cummings, una joven madre de 25 años, fue asesinada a tiros por su exnovio en el estacionamiento de un supermercado de la ciudad de Stonecrest, en Georgia, Estados Unidos. El hecho ocurrió cerca de las 7:20 de la mañana del 6 de mayo, cuando la Policía del condado de DeKalb recibió un llamado por disparos en la cuadra 3000 de Panola Rd. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala. Según confirmaron las autoridades, Shyla Cummings murió en el lugar a causa de las heridas. El presunto atacante, identificado como Isaiah Tarver, de 23 años, fue hallado en la escena con una herida de bala autoinfligida y trasladado a un hospital, donde permanece en condición estable.

Shyla Cummings , una joven madre de 25 años, fue asesinada a tiros por su exnovio en el estacionamiento de un supermercado de la ciudad de Stonecrest, en Georgia , Estados Unidos.

El hecho ocurrió cerca de las 7:20 de la mañana del 6 de mayo, cuando la Policía del condado de DeKalb recibió un llamado por disparos en la cuadra 3000 de Panola Rd. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala. Según confirmaron las autoridades, Shyla Cummings murió en el lugar a causa de las heridas.

El presunto atacante, identificado como Isaiah Tarver, de 23 años, fue hallado en la escena con una herida de bala autoinfligida y trasladado a un hospital, donde permanece en condición estable. La policía informó que Cummings y Tarver se conocían y que mantenían una relación intermitente desde hacía tiempo. En el momento del ataque, Shyla estaba en su auto junto a su hija Sariyah, de solo 7 meses.

La beba resultó ilesa y ahora está al cuidado de los abuelos maternos, según relató la familia.

"Mantennos fuertes, Dios todopoderoso", pidió Roston Cummings, el padre de Shyla, al recordar a su hija. "Su hija es casi como Shyla hace 25 años. Igual de adorable. Hermosa", dijo el hombre a 11 Alive.

La familia contó que Shyla planeaba comenzar la escuela de enfermería en agosto.

"Estaba en el mejor momento de su vida, ¿sabés? ", expresó su madre, Shameeka Cummings. "Luchaba por sus sueños. Era la mejor.

Era como mi compañera de vacaciones y todo", agregó. Las autoridades afirman que Tarver se enfrenta a un cargo de asesinato con premeditación y alevosía, y que se encuentra detenido en la cárcel del condado de DeKalb





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