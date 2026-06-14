George Russell logra la pole en Barcelona y Franco Colapinto arrancará 13°

Mercedes dominó la clasificación del Gran Premio de España con George Russell en la primera posición. Franco Colapinto no alcanzó la Q3 pero superó a su compañero en Alpine. La carrera se corre el domingo en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

El Gran Premio de España de Fórmula 1 se disputará este fin de semana en el Circuito de Barcelona-Cataluña , una de las citas más esperadas del calendario.

George Russell de Mercedes logró la pole position tras una clasificación dominante, superando a Lewis Hamilton de Ferrari y a Andrea Kimi Antonelli. La carrera, programada para el domingo 14 de junio, promete un emocionante duelo entre los principales equipos: Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

El circuito de Montmeló, con sus 4.657 kilómetros de longitud, es conocido por su exigente combinación de curvas rápidas y técnicas que ponen a prueba la habilidad de los pilotos y la estrategia de los equipos. Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine, tuvo una sesión de clasificación complicada y no logró avanzar a la Q3, terminando en el puesto 13.

Su compañero de equipo, Esteban Ocon, fue apenas 70 milésimas más lento, ubicándose 14°, lo que refuerza la competitividad interna en Alpine. Pese al resultado, Colapinto mostró un ritmo sólido y busca改善 su performance de cara a la carrera. Detrás de los tres primeros, completan el top diez Lando Norris, Max Verstappen, Isack Hadjar, Oscar Piastri, Liam Lawson, Nico Hülkenberg y Charles Leclerc, configurando una parrilla muy pareja.

El trazado catalán es considerado un banco de pruebas crucial para evaluar la evolución de los monoplazas. La primera curva, con una de las frenadas más intensas del año, y el curvón de la tercera exigencia son puntos clave donde la aerodinámica y la potencia se conjugan. Las expectativas están altas luego de que Mercedes haya mostrado una mejora notable, plasmada en la pole de Russell, su tercera de la temporada 2025.

Por su parte, Ferrari y McLaren no se quedan atrás y buscarán capitalizar cualquier error en策略. La transmisión en Argentina estará a cargo de las señales tradicionales de ESPN y la plataforma Star+, con horarios adaptados al huso horario local. Este Gran Premio no solo define parte de la lucha por el campeonato, sino que también refleja la transformación de la Fórmula 1 en un espectáculo global de lujo y tecnología, alejado ya de sus épocas de patrocinios tabacaleros





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