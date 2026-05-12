George Clooney celebra 65 años y se permite bromear con su edad, sorprende a Pablo Pannetta y Dave Roberts

George Clooney cumple 65 años y se permite bromear con su edad. Con su mujer Amal Clooney, unen fuerzas para celebrar su cumpleaños en un evento solidario. Clooney también reveló sus pensamientos sobre las sorpresas y sus consejos para sus mellizos Alexander y Ella. Además, se tomó una decision relevante en su carrera y no vuelven a besar en una película

George Clooney cumple 65 años y se permite bromear con su edad. Amante de Amal Clooney organizó una sorpresa para la cena por el 50º aniversario de The Kings Trust .

Clooney, entre risas, comentó que la sorpresa podría tratarse de un Camarero que intenta llamar su atención. Sin embargo, es inseguro de que el regalo sea apropiado para alguien de su edad, ya que podría ser su final. Durante el evento también reveló consejos para sus mellizos sobre no mezclar granos con uvas. Clooney no desea volver a besar en una película y toma esta decisión a base de su edad y en honor a su esposa





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