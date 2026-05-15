GeoPark investe en Vaca Muerta con VPU, CPF y infraestructura shared

El proyecto integra ambos bloques bajo un vehículo de proyecto únicos (VPU) y contempla la perforación de pozos horizontales, la construcción de una central processing facility (CPF) y infraestructura shared.

El proyecto se presenta con el fin de acelerar el desarrollo del plan que GeoPark ya está ejecutando en Vaca Muerta, dándole previsibilidad y escala a sus inversiones de largo plazo.

La propuesta integra ambos bloques bajo un vehículo de proyecto único (VPU) y contempla la perforación en modo factoría de pozos horizontales, la construcción de una central processing facility (CPF) en Puesto Silva Oeste para procesar la producción combinada, así como infraestructura de transporte y evacuación compartida. Vaca Muerta es una apuesta estratégica para GeoPark. Tenemos un plan en marcha y bloques con potencial probado. Nos presentamos al RIGI porque potencia el alcance de una inversión de esta escala.

Es exactamente para lo que fue diseñada esta herramienta y una muestra de la coordinación entre el Gobierno Nacional, la Provincia y las empresas para impulsar el desarrollo de la cuenca y el país. En 2023, Pujó por los activos de ExxonMobil y tuvo un frustrado acuerdo con Phoenix Global Resources.

Finalmente, logró ingresar en octubre, cuando Inició en marzo la perforación de sus primeros pozos en Loma Jarillosa Este. Con una inversión proyectada entre u$s 80 millones y u$s 100 millones este año para el desarrollo del bloque, su objetivo es escalar de los 1500 barriles equivalentes diarios (boepd) actuales hasta entre 5000 y 6000 antes del 31 de diciembre. Con la actualización, podemos aplicar. No tenemos actividad y hay que perforar pozos y construir facilidades. Si podemos aplicar, vamos a intentarlo





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