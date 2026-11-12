Gensler abre oficina en Buenos Aires y revela zonas de alto potencial inmobiliario

La firma estadounidense Gensler inauguró su sede en Buenos Aires para desarrollar proyectos corporativos y residenciales. Analizan el potencial del microcentro y las tierras ferroviarias.

La firma de arquitectura Gensler ha confirmado su presencia oficial en Argentina con la apertura de una nueva oficina en Buenos Aires. Esta decisión marca un paso estratégico para una de las firmas más grandes del mundo, la cual ya participa activamente en proyectos corporativos, residenciales y comerciales en la región. La llegada de la empresa responde al creciente interés en el mercado inmobiliario local, buscando capitalizar oportunidades en sectores específicos de la capital y otras ciudades del interior.

Microcentro y Tierras Ferroviarias como Ejes de Desarrollo

Christian Wolff, Co-Regional Managing Principal de Gensler para América Latina y arquitecto argentino con más de veinte años de trayectoria en la compañía, identifica áreas clave con mayor potencial. Según sus declaraciones, el microcentro porteño, las antiguas tierras ferroviarias y ciertas zonas del sur de Buenos Aires emergen como los sectores prioritarios para futuros desarrollos. Estas ubicaciones ofrecen espacios con capacidad de reconversión y adaptación a nuevas necesidades urbanas.

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Wolff destaca que el microcentro concentra oficinas, transporte y patrimonio, manteniéndose como el lugar donde se mide la salud urbana de la ciudad. La visión de la firma incluye incorporar viviendas, comercios y servicios en esta zona para mantener las calles activas durante más horas del día. Este enfoque busca contrarrestar el vacío que ocurre cuando buena parte de los edificios de oficinas se desocupa después de las seis de la tarde.

Tendencia hacia Usos Mixtos y Actividad Constante

Los desarrollos de usos mixtos representan una de las tendencias principales que resalta Christian Wolff dentro de la estrategia de Gensler. En lugar de construir edificios exclusivos para viviendas u oficinas, el modelo propuesto integra espacios residenciales, comerciales, gastronómicos y de trabajo. Esta dinámica busca generar actividad continua, transformando los distritos de paso en lugares donde se vive realmente.

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La incorporación de comercio, gastronomía y servicios en planta baja, junto con la recuperación del espacio público entre edificios, es fundamental para este nuevo paradigma. La firma sostiene que esta integración permite crear barrios que sostienen su valor con el tiempo, ofreciendo certeza a los compradores sobre la vida activa del lugar y el funcionamiento permanente del comercio local.

Impacto en Ciudades Intermedias y Proyectos Actuales

La expansión de sectores productivos hacia el interior del país está activando ciudades intermedias como Neuquén y Córdoba, generando demanda real de ecosistemas urbanos completos. Wolff explica que estas ciudades necesitan vivienda, educación, comercio, servicios y espacio público capaces de sostener comunidades en crecimiento. Este dinamismo urbano atrae talento e inversiones, consolidando a Buenos Aires como un centro corporativo mientras otras ciudades sudamericanas ganan relevancia.

Entre los trabajos destacados de la firma en Argentina figuran las oficinas corporativas de más de 25.000 metros cuadrados para JPMorgan en Buenos Aires y un espacio de Duty Free de 5.000 metros cuadrados vinculado a la actividad aérea. Además, Gensler participa en la planificación de nuevas urbanizaciones en la provincia de Buenos Aires, mientras que en Córdoba trabaja en proyectos comerciales y de usos mixtos.

También se incluyen desarrollos vinculados a la industria del petróleo y el gas en el interior del país, reflejando la diversificación de intereses de la firma. A nivel regional, Gensler ha gestionado proyectos residenciales en Uruguay con más de 40.000 metros cuadrados y desarrollos de usos mixtos en Paraguay, consolidando su huella en América Latina tras más de dos décadas de presencia en la región.