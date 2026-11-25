Análisis del informe de mayo de 2026 que revela cómo la falta de ahorro y la dificultad para acceder a créditos hipotecarios han expulsado a 600.000 hogares del mercado de propietarios en la última década.

La capacidad de los hogares argentinos de ingresos medios y altos para adquirir su propia vivienda se ha deteriorado drásticamente en los últimos diez años. Un análisis profundo del mercado inmobiliario revela que casi 600.000 familias se han integrado al mercado de alquileres, reduciendo significativamente la proporción de propietarios en todo el país. Este fenómeno ha sido denominado la Generación Inquilina, marcando un cambio estructural en la movilidad social y la estabilidad familiar.

La distancia entre los salarios disponibles y el valor real de las propiedades es el factor principal que explica esta tendencia. A diferencia de décadas anteriores, donde el acceso a la casa propia era una meta alcanzable para la clase media trabajadora, hoy la barrera no radica únicamente en la capacidad de pagar la cuota mensual del financiamiento. El obstáculo crítico reside en reunir el capital inicial necesario para ingresar al sistema de crédito, lo que posterga indefinidamente la decisión de compra.

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Crecimiento desigual en el mercado de alquileres

Los datos indican que el aumento en la tasa de inquilinos no fue uniforme en toda la población. El informe señala que la proporción de personas que alquilan se mantuvo prácticamente estable en los deciles de menores ingresos. Por el contrario, los mayores aumentos se registraron en los estratos de mayores recursos, donde la dificultad está vinculada principalmente con la capacidad de acumular ahorros en un mercado donde los inmuebles se cotizan mayoritariamente en dólares.

La edad de quienes deciden alquilar también ha experimentado un cambio notable. En el pasado, los hogares encabezados por personas de entre 30 y 49 años representaban una porción menor del total de inquilinos. Según los datos más recientes de mayo de 2026, esa participación llegó al 57% y este grupo explica cerca del 60 por ciento del incremento total en la renta. Esto evidencia que la decisión de no comprar ya no es exclusiva de jóvenes que postergan su primera adquisición, sino que se ha convertido en una realidad para la mediana edad.

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La barrera del ahorro y el financiamiento bancario

Para entender la magnitud del problema, se utilizaron datos salariales del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) correspondientes a mayo de 2026. Estos se cruzaron con los precios de las propiedades relevados por Zonaprop en el mismo período. El cálculo asume que el trabajador puede mantener un porcentaje constante de ahorro durante todo el período necesario, pero en la práctica, los gastos familiares y la inflación erosionan constantemente la capacidad de acumulación.

La falta de ahorro previo es una de las principales barreras para acceder a la vivienda, incluso para quienes cuentan con empleo estable. Los ingresos del trabajo, por sí solos, muchas veces no alcanzan para reunir el capital inicial que exigen las entidades financieras. El comprador debe disponer del ahorro necesario para completar el porcentaje que la entidad no financia, lo que crea un círculo vicioso donde el crédito hipotecario es inalcanzable sin un capital previo sustancial.

Impacto en la clase media y proyecciones futuras

Este fenómeno tiene implicaciones profundas para la estructura social y económica del país. Según el Instituto de Estudios para la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), sin ahorro suficiente y sin un financiamiento hipotecario de largo plazo, más hogares permanecen en el alquiler incluso cuando cuentan con ingresos medios o altos. La clase media, tradicionalmente propietaria, se ve desplazada hacia la renta, perdiendo un activo de acumulación de riqueza.

La situación se complica aún más para quienes tienen ingresos variables o no pueden acreditar formalmente lo que ganan. Para estos sectores, contar con capacidad económica para pagar una cuota no siempre significa cumplir con los requisitos formales de los bancos. El sistema financiero exige una solvencia demostrable y un capital inicial que resulta cada vez más lejano para la mayoría de los trabajadores asalariados, consolidando una nueva realidad en el mercado habitacional argentino.