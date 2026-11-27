Gendarmería Nacional interceptó 16,716 kg de cocaína en Tucumán. Dos detenidos en Pablo Nogués por intento de entrega tras escaneo de paquetes sospechosos.

La Gendarmería Nacional desmanteló una operación de tráfico de estupefacientes en la provincia de Tucumán, logrando el decomiso de un importante cargamento de cocaína que estaba destinado al territorio bonaerense. La intervención comenzó con el escrutinio de encomiendas sospechosas, lo que derivó en la detención de dos individuos durante un operativo de entrega vigilada en la localidad de Pablo Nogués.

Falla de seguridad en escaneo revela carga ilícita

El descubrimiento del cargamento de 16 kilos 716 gramos de cocaína tuvo lugar cuando los efectivos de Gendarmería, ante sospechas razonables, utilizaron un escáner móvil para examinar el contenido interno de los paquetes. Este dispositivo tecnológico permitió detectar imágenes que confirmaban la presencia de sustancias controladas, invalidando cualquier intento de ocultamiento superficial.

Estrategia operativa de Gendarmería Nacional

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Tras el hallazgo inicial, las autoridades emprendieron una investigación profunda para identificar quiénes eran los responsables del envío y quiénes recibirían la droga en el AMBA. La pesquisa quedó en manos exclusivas de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales, específicamente las sedes de Tucumán y Campo de Mayo.

Interceptación en Pablo Nogués y detenidos

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El operativo concluyó de manera contundente durante la noche del miércoles en una sucursal ubicada en la ciudad de Pablo Nogués, en la provincia de Buenos Aires. Allí, los gendarmes aguardaron pacientemente la llegada de las personas que iban a retirar la droga, manteniendo la vigilancia sobre el lugar estratégico. Para concretar la manitra, el personal de Gendarmería había reacondicionado previamente los paquetes, asegurando su integridad para la prueba. Finalmente, cuando los sospechosos se presentaron con la intención de retirar las encomiendas, fueron interceptados in fraganti. Esta acción permitió evitar la dispersión de los implicados y asegurar los elementos de convicción necesarios para el juicio.

Consecuencias judiciales y medidas cautelares

Tras las detenciones, el magistrado a cargo de la causa y la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán tomaron decisiones inmediatas sobre el estado de los detenidos. Ordenaron el decomiso de todos los elementos vinculados al expediente, incluyendo la droga incautada y cualquier herramienta utilizada para el delito. Además, dispusieron que los dos sospechosos quedaran a disposición de la Justicia, quedando bajo arresto preventivo mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. Esta medida garantiza que los investigados no puedan interferir con la prueba o escapar de la acción penal, asegurando que el proceso judicial continúe sin interrupciones hasta su resolución final.