Gendarmería Desbarata Carga Ilegal de Cuarzo y Caza de Especies Protegidas en La Rioja

Gendarmería Nacional secuestró 30 toneladas de cuarzo sin la debida documentación y encontró restos de Suri y quirquinchos faenados, incluyendo uno vivo, durante controles en Ruta Nacional N° 38 en La Rioja. Se detuvo un camión, un auto y dos motos implicados en las infracciones ambientales.

Un importante operativo desplegado por Gendarmería Nacional en la provincia de La Rioja ha arrojado como resultado el descubrimiento de una considerable carga ilegal de cuarzo, además de la faena de animales pertenecientes a especies protegidas. Estos hallazgos se produjeron en el marco de controles de rutina llevados a cabo por personal del Escuadrón 58 La Rioja , específicamente en el kilómetro 434 de la Ruta Nacional N° 38.

La intervención involucró a cuatro vehículos: un camión, un automóvil y dos motocicletas, todos ellos implicados en las distintas infracciones detectadas. Las autoridades de seguridad informaron que, tras detener la marcha de un camión para su inspección, los gendarmes descubrieron que el vehículo transportaba aproximadamente 30 toneladas de cuarzo con destino a la provincia de Mendoza. Al solicitar la documentación pertinente que acreditara la legalidad del transporte de estos minerales, se constataron serias irregularidades en los permisos presentados. Ante esta situación, se procedió a dar aviso y solicitar la intervención de la Secretaría de Minería y del Juzgado Federal de La Rioja. Siguiendo las directivas del magistrado interviniente, los efectivos de Gendarmería procedieron al secuestro de la totalidad de la carga que se encontraba en infracción. Asimismo, el camión fue retenido y su conductor deberá regularizar su situación ante la Justicia antes de poder continuar su trayecto. En un segundo procedimiento, realizado en las inmediaciones de la localidad de Chamical, los efectivos de Gendarmería procedieron a detener la marcha de un automóvil. Durante la inspección del rodado, se produjo un descubrimiento alarmante: en el baúl del vehículo se encontraron restos de un Suri (Rhea Pennata), un ave protegida, y dos quirquinchos. Uno de los quirquinchos se encontraba vivo al momento del hallazgo, mientras que el segundo yacía muerto. La situación se tornó aún más grave cuando, en operativos paralelos, se interceptaron dos motocicletas que transportaban nueve quirquinchos faenados. En ambos casos, se iniciaron las actuaciones correspondientes por la infracción a las leyes de conservación de la fauna silvestre, las cuales prohíben la caza, el transporte y la comercialización de especies protegidas. Estos operativos subrayan la importancia de los controles en ruta para combatir el delito ambiental y el tráfico ilegal de recursos naturales y especies animales





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gendarmería Nacional La Rioja Cuarzo Ilegal Fauna Protegida Conservación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Servicio Meteorológico Nacional Anuncia "Apagón Informativo" por Conflicto LaboralEl Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizará un cese de actividades informativas el viernes 24 de abril, en protesta por despidos y recortes, afectando la difusión de pronósticos y alertas oficiales entre las 5 y las 12 horas.

Read more »

Alex Arce: de ser goleador en la Primera Nacional a marcarle a Fluminense en el MaracanáEl delantero paraguayo fue parte del ascenso, la consagración en la Copa Argentina y el triunfo por Libertadores. Una historia de gloria junto a Independiente Rivadavia.

Read more »

Alarma nacional: de qué se trata el fenómeno de 'amenazas de tiroteo' en las escuelas argentinasEl reciente caso en San Cristóbal parece haber despertado un reto viral entre adolescentes, que enciende las alarmas de padres y autoridades.

Read more »

Los Andes vs. San Telmo: Duelo clave por la Primera NacionalEste sábado 18 de abril, Los Andes y San Telmo se medirán en un apasionante encuentro por la décima fecha de la Primera Nacional de Argentina. El partido se disputará a las 15:00hs. en el estadio Eduardo Gallardón y será transmitido en vivo por LPF Play. Los hinchas podrán seguir cada detalle del minuto a minuto a través de TyC Sports.

Read more »

La Rioja: efectivos de Gendarmería evitaron el contrabando de cuarzo y animales en peligro de extinciónEfectivos dependientes del Escuadrón 58 “La Rioja” llevaron a cabo múltiples controles de ruta.

Read more »

Patronato vs. Deportivo Maipú: Duelo por la Primera Nacional el sábadoPatronato y Deportivo Maipú se medirán este sábado 18 de abril a las 20:00hs. en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El encuentro, correspondiente a la fecha 10 de la Primera Nacional de Argentina, será televisado por LPF Play. Seguí todas las incidencias en vivo.

Read more »