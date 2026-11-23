El rector Ricardo Gelpi enfrenta presión del Gobierno para sancionar la organización del acto en la Facultad de Ciencias Sociales, que involucra fondos públicos.

La Universidad de Buenos Aires ( UBA) se encuentra en el centro de un intenso conflicto político y administrativo tras la organización de un acto de homenaje a Mario Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales. El rector, Ricardo Gelpi, ha solicitado oficialmente que se identifiquen y sancionen a los responsables de promover esta iniciativa, la cual implica el uso de recursos estatales para un evento considerado ilegal por la gestión nacional.

El Mecanismo de Exigencia Gubernamental

La presión directa proviene del Ministerio de Capital Humano, bajo la supervisión de la ministra Sandra Pettovello. A través de una misiva oficial dirigida a Gelpi, el subsecretario Alvarez detalló los crímenes atribuidos al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y a su líder, Mario Santucho. El documento establece que no existen argumentos válidos para homenajear a quien buscó imponer un régimen totalitario mediante la lucha armada.

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Posiciones de las Partes y Actores Involucrados

La convocatoria original fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, contando con el aval público de dirigentes peronistas porteños. Sin embargo, la postura del rectorado ha sufrido un giro significativo en pocas horas. Inicialmente, fuentes cercanas a Gelpi y al vicerrector Emiliano Yacobitti mostraban mayor tolerancia, pero la intervención del Gobierno modificó el escenario rápidamente.

Impacto Real y Próximos Pasos Administrativos

La nota de Alvarez advierte que el homenaje enaltece actos terroristas, lo que haría a las autoridades universitarias responsables de delitos por incumplimiento de deberes oficiales. Se ha solicitado que se informe sobre las actuaciones administrativas y medidas disciplinarias que aplique la UBA, dado que se emplearon fondos públicos destinados a la educación en esta comisión presunta de un ilícito.

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Futuro Rector y Postura del Bloque Libertario

El vicerrector Emiliano Yacobitti, dirigente de la UCR, rompió el silencio para expresar su rechazo tajante al homenaje, afirmando que no se debe reconocer a quien atentó contra las instituciones estatales. Su postura es crucial dado que asumirá como nuevo rector de la UBA; además, anunció la presentación de un expediente para que la universidad se expida en contra de este tipo de reconocimientos.

Conclusión del Conflicto Universitario

El bloque de senadores libertarios, encabezado en la Cámara alta, también exigió medidas contundentes, argumentando que la memoria no puede ser selectiva y que defender la democracia implica no honrar a quienes atentaron contra ella. Este escenario deja al homenaje a Santucho en el epicentro de un choque entre el Gobierno, la universidad pública y los sectores peronistas que inicialmente avalaron la iniciativa.