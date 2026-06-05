Geena Davis renace después de los 40: de Hollywood a la defensa de la diversidad

La actriz ganadora del Oscar transforma su carrera tras los cuarenta, combinando actuación, escritura y activismo por la inclusión en los medios, y se convierte en un referente del streaming.

Geena Davis , una actriz cuya carrera ha transitado por los más diversos escenarios del espectáculo, vivió la amarga lección de que Hollywood a menudo se vuelve inaccesible una vez que una artista supera la barrera de los cuarenta años.

Lejos de entregarse a la resignación, la estrella de la pantalla grande decidió reinventarse y, a través de la plataforma de streaming, emergió como una de las noticias más alentadoras del último tiempo en el mundo del entretenimiento digital. Su trayectoria está marcada por una serie de logros sobresalientes: una larga lista de éxitos de taquilla, la obtención de un Oscar y la inolvidable impresión que dejó en toda una generación de espectadores con personajes icónicos, desde la beisbolista de una comedia de los noventa hasta la heroína de un drama de los ochenta.

Además de su faceta actoral, Davis ha demostrado una versatilidad asombrosa. De joven, fue modelo de escaparate; durante un intercambio estudiantil aprendió sueco; se convirtió en una ávida lectora y ha escrito dos libros, uno de memorias y otro infantil, ilustrado por ella misma. En sus años de infancia fue organista de la Iglesia Reformista de Wareham, su localidad natal, y compitió en tiro con arco en pruebas olímpicas en 1999.

Su compromiso con la diversidad la llevó a fundar una organización que emplea datos estadísticos para impulsar una mayor representación en los medios de comunicación, y es también reconocida por su talento en el tallado de calabazas para Halloween. En 2022, durante la ceremonia de los Emmy, Davis recibió un reconocimiento por su labor incansable en la promoción de la diversidad televisiva, un gesto que ella describió como "muriendo de cortesía", aludiendo a la tendencia de su generación a pedir permiso antes de actuar.

El cine la catapultó a la fama internacional, pero con el tiempo comprendió que su verdadero poder residía en ejercer una voz propia, con intereses y valores claros. Tras cruzar la barrera de los cuarenta, en los años 2000, diversificó su actividad profesional combinando actuación, escritura, defensa de la diversidad mediática y la educación infantil.

Reflexionó sobre su extenso historial en Hollywood, revisitando sus papeles emblemáticos de los ochenta y noventa, y los reinterpretó como una nueva fase de su vida, más consciente de sus límites pero también más audaz en sus posibilidades. Su infancia en Wareham, Massachusetts, estuvo marcada por la timidez y una educación conservadora: su padre era diácono y responsable de los arreglos comunitarios, mientras que su madre trabajaba como maestra.

Creció bajo la máxima de "no pedir nada, ofrecerlo todo", una filosofía que la acompañó durante toda su vida. Tras abandonar la Universidad de Boston sin completar la carrera de dramaturgia, se trasladó a Manhattan, donde entrenó en la agencia de modelos Zoli Agency. Fue allí donde el director Sydney Pollack la eligió casi al azar para interpretar a April Page en una telenovela en 1982, y ese papel sirvió como trampolín hacia la televisión y, posteriormente, al cine.

A pesar de su deseo inicial de triunfar como modelo -inspirada por la fama de Lauren Hutton- el camino la llevó directamente a la gran pantalla, donde en 1986 protagonizó una comedia de terror al estilo de Mel Brooks bajo la dirección de Rudy De Luca. Posteriormente, su colaboración con el cineasta canadiense David Cronenberg en la adaptación de la novela de George Langelaan consolidó su posición en el mainstream, marcando un antes y un después en su carrera y demostrando que la resiliencia y la capacidad de reinventarse son las verdaderas claves del éxito en una industria tan volátil como la del entretenimiento





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