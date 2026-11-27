Yassine Bounou confirma su deseo de jugar en River Plate para junio de 2027. Detalles sobre contactos, su fanatismo y cláusulas del fichaje.

El arquero marroquí Yassine Bounou, de 35 años, tiene un proyecto claro para su carrera en la temporada 2027. Según revelaciones recientes, existe una intención expresa de incorporarse a River Plate, club con el que mantiene contactos formales a través de su entorno cercano.

Confesión y Fanatismo Inicial

Yassine Bounou ha dejado clara su pasión por el fútbol argentino en múltiples ocasiones. Su deseo de vestir la camiseta de River Plate no es casual, sino fruto de un seguimiento prolongado desde su infancia. A pesar de no haber visitado nunca el Estadio Monumental, ha asistido a partidos clave del equipo en competiciones internacionales.

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La conexión personal con la institución se remonta a un regalo de su padre. Bounou recordó que recibió una camiseta de la Selección Argentina de joven, lo que marcó el inicio de su admiración por el deporte local. Este vínculo emocional se ha reforzado con visitas a finales importantes disputadas fuera de Argentina.

En 2015, Yassine Bounou viajó a Japón para presenciar la final del Mundial de Clubes entre River Plate y el Barcelona. Posteriormente, en 2018, asistió a la final de la Libertadores que se disputó en el estadio Bernabéu. Estas experiencias confirman el interés sostenido del portero por conocer de cerca el entorno del club.

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Detalles del Fichaje y Cláusulas

La incorporación de Yassine Bounou podría concretarse en junio de 2027. En esa fecha, el arquero de Al-Hilal tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028, pero busca activar una salida en esa ventana específica. River Plate estaría evaluando una transferencia que priorice ese periodo concreto para la negociación.

El operativo de renovación en la entidad millonaria podría incluir un ajuste significativo en la cláusula de rescisión. Se baraja un incremento desde 25 millones hasta los 100 millones de dólares, cifra estándar para nuevas incorporaciones de alto perfil en el club.

La dirigencia de Núñez ve en este jugador una opción viable que combina experiencia y proyección. A diferencia de otros acuerdos que garantizan continuidad por varias temporadas, el plan actual se centra en una llegada definida para el segundo semestre de 2027. Este enfoque busca asegurar la disponibilidad del portero en el momento óptimo.

Impacto Deportivo y Contexto Actual

Yassine Bounou llega con un excelente historial deportivo reciente. Tras disputar el último Mundial con la selección de Marruecos, mantiene un rol titular indiscutido en Al-Hilal. Su equipo se encuentra en una posición destacada en la tabla de posiciones, aunque cuenta con dos partidos menos jugados que los líderes.

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El portero marroquí ataja de manera regular y ha demostrado consistencia en competiciones de alto nivel. Su presencia en el elenco árabe refuerza la competitividad del club en la región. Esta solidez técnica es un factor clave que interesa a la dirigencia argentina.

La posibilidad de recibir un bono al momento de la firma en 2027 podría ser un incentivo adicional para cerrar el acuerdo. Las negociaciones avanzan con cautela para asegurar que todos los términos sean favorables para ambas partes. El objetivo es integrar a un jugador que ya conoce la historia y el peso de la institución.