El informe N° 146 detalla que los viajes al exterior del presidente Javier Milei costaron $2.737 millones. El análisis incluye combustible, alquileres y gastos de la Secretaría General.

La cifra surge del Informe de Gestión N° 146 enviado al Senado por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli, sin incluir gastos de seguridad.Los viajes al exterior realizados por el presidente Javier Milei entre abril y octubre de 2026 costaron $2.737 millones, de acuerdo con la suma de los datos oficiales incluidos en el Informe de Gestión N° 146 que la Jefatura de Gabinete El monto de $2.737 millones surge de combinar tres rubros del informe oficial, tomando un tipo de cambio de $1.600 para los desembolsos en dólares: $268.860.399 correspondientes a gastos de la Secretaría General de la Presidencia (SAF 301), conducida por Karina Milei. $721.723.969 abonados en pesos por combustible del avión presidencial, según información del Ministerio de Defensa. US$ 1.091.549 por combustible cargado fuera del país y dos vuelos alquilados, equivalentes a unos $1.746 millones al tipo de cambio de $1.600.

Desglose detallado de los costos operativos

El combustible y los vuelos concentran cerca del 90% del gasto total. el viaje a Washington de octubre registró el mayor gasto en combustible (168,1millonesmasUS168,1 millones más US168,1millonesmasUS 88.420) , seguido por París (132,7millonesmasUS132,7 millones más US132,7millonesmasUS 118.902), Madrid en octubre (129,4millonesmasUS129,4 millones más US129,4millonesmasUS 105.426) y Madrid en junio (108,1millonesmasUS108,1 millones más US108,1millonesmasUS 96.182).En dos giras se utilizaron aviones contratados en lugar del ARG-01: el viaje a Nueva York en septiembre demandó US$ 195.000, y la gira por Quito y Cali en agosto costó US$ 143.000.

Also read PARITARIAS, los tres gremios que cerraron mayor aumento de sueldo para diciembre 2026

Actividades oficiales y reuniones en el extranjero

En cuanto a los gastos propios de la Secretaría General de la Presidencia, el mayor desembolso correspondió a Nueva York, entre el 21 y el 24 de septiembre, con $81.037.473,, disertó en el Club Económico de Nueva York, recibió el premio"Ohev Yisrael" en la Yeshiva Darchei Torah, visitó la tumba del Rebe de Lubavitch, se alojó en el hotel The Langham y mantuvo reuniones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el empresario Ricardo Salinas y el economista Xavier Sala i Martin. París, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, concentró $40.800.903 en gastos de Presidencia y reunió la comitiva más numerosa del período, integrada por Santilli, el canciller Pablo Quirno, Luis Caputo, Juan Bautista Mahiques, Federico Sturzenegger, Karina Milei, Fabián Fernández, José Luis Daza y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili.

Declaraciones honoríficas y encuentros bilaterales

En el marco de la Semana Argentina en París, Milei se reunió con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo y con empresarios como Bernard Arnault y Patrick Pouyanné, recibió la distinción del Paris Economic Forum y cerró la agenda con una visita oficial a la Torre Eiffel. Madrid registró dos visitas: en junio, junto a Quirno y Sandra Pettovello, recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo y se reunió con Santiago Abascal ($19.239.406); en octubre, junto a Quirno y el vocero Adrián Ravier, abrió la Conferencia Anual de Economía Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos y se reunió con Isabel Díaz Ayuso ($36.750.829).

Advertisement

Honores académicos y coberturas de alojamiento

La agenda del período también incluyó la disertación en el Instituto Milken en Los Ángeles en mayo ($26.119.600) y el premio recibido de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington en octubre ($27.504.384). En cuatro viajes el alojamiento quedó a cargo del país anfitrión: en Israel, en abril, el hotel Waldorf Astoria de Jerusalén fue cortesía del Estado israelí -donde recibió la Medalla Presidencial de Honor y un doctorado honoris causa de la Universidad Bar-Ilan ($13.875.846)-, mientras que en Lima y en Quito los hoteles corrieron por cuenta de Perú y Ecuador. El gasto más bajo registrado en Presidencia fue en San Pablo ($1.717.503), donde el mandatario participó del acto de oficialización de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Limitaciones de transparencia en seguridad pública

el recorrido sumó doctorados honoris causa en Israel, Perú y Colombia, medallas en Israel y Madrid, la Orden de Ipiranga en Brasil y premios en Nueva York, París y Washington, en giras que el Gobierno encuadró como visitas de Estado u oficiales.la Casa Militar no detalló los gastos de seguridad y apoyo al ampararse en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública bajo el argumento de que su difusión podría comprometer la vida o la seguridad de las personas , y tampoco se consignaron eventuales reintegros al Estado ni viáticos abonados por otros ministerios.