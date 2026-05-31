Gasto en subsidios energéticos se duplica en el primer cuatrimestre de 2026 por aumento de costos

El gobierno nacional incrementó un 105% las transferencias a subsidios de luz y gas en el primer cuatrimestre de 2026, revirtiendo parcialmente la reducción lograda en los últimos dos años. La suba en los costos del sistema energético, sumada a cambios regulatorios y a la focalización de asistencia, explican el rebote del gasto pese a que las facturas también crecieron por encima de la inflación.

El Gobierno nacional experimentó un incremento significativo en el gasto destinado a subsidios energéticos durante el primer cuatrimestre de 2026. Las transferencias para este rubro alcanzaron los US$1240 millones, lo que representa un aumento interanual del 105% respecto al mismo período de 2025.

Este crecimiento contrasta con la política de reducción de subsidios que había sido uno de los pilares centrales del ajuste fiscal impulsado por la administración. Aunque se mantuvieron las subas en las facturas y se profundizó la reducción en la cantidad de hogares beneficiados, los costos del sistema energético crecieron a un ritmo mayor, obligando al Estado a incrementar nuevamente su apoyo financiero al sector.

La partida de subvenciones energéticas se convirtió en la de mayor crecimiento dentro del gasto público nacional en los primeros cuatro meses del año, con una alza real del 106,5% interanual, muy por encima del resto de los componentes presupuestarios. La reducción acumulada en subsidios energéticos durante la gestión de Javier Milei había sido equivalente a más de US$5600 millones, logrando bajar su peso de cerca del 1,4% del PBI a aproximadamente el 0,6%.

Sin embargo, los datos del primer cuatrimestre de 2026 indican que el ajuste dejó de profundizarse y las transferencias volvieron a crecer. La principal explicación radica en el comportamiento de los costos del sistema. Según la consultora Economía y Energía, el valor del abastecimiento eléctrico residencial promedió US$81 por megavatio hora (MWh) en los primeros cuatro meses del año, un 18% más que en igual período de 2025.

Este incremento se atribuye a cambios regulatorios en el mercado eléctrico, con mayor participación de contratación del sector privado, y a una mayor remuneración a las generadoras hidroeléctricas. Las tarifas, aunque continuaron actualizándose, no acompañaron completamente esa suba de costos, lo que deterioró nuevamente la cobertura tarifaria.

El esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó la segmentación por ingresos, y las modificaciones en los bloques subsidiados de consumo incrementaron el volumen de energía alcanzado por asistencia estatal durante los meses de mayor demanda,factor identificado como una de las causas principales del aumento de subsidios eléctricos. Por otro lado, los usuarios residenciales enfrentaron incrementos relevantes en sus facturas.

El rubro "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" fue el que más aumentó dentro de la canasta, con una suba interanual del 47,8% en abril, casi 15 puntos por encima de la inflación general del 32,4%. En regiones como la Patagonia y el Noreste, los incrementos alcanzaron el 59% y el 56,4%, respectivamente. Los usuarios sin subsidio pagaron una factura de gas natural promedio de $50.995 mensuales, un 11% más que un año antes.

Los hogares con subsidio abonaron una factura promedio de $40.482, con aumentos del 11% para ex Nivel 2 y del 3% para ex Nivel 3. A pesar del rebote de los subsidios, el Gobierno mantuvo el superávit financiero al profundizar el ajuste sobre otras partidas del gasto primario, excluyendo subsidios, que se ubica por debajo de los niveles observados en los últimos años





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