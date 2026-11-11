Gastón Ávila sancionado por AFA y se pierde octavos de final del Clausura

El defensor de Rosario Central Gastón Ávila recibirá una suspensión de múltiples partidos por juego brusco grave, lo que lo dejará fuera de los octavos de final del Clausura.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA) ha iniciado el proceso para imponer una sanción grave contra Gastón Ávila, defensor del Rosario Central. La medida disciplinaria se deriva de una expulsión recibida durante el triunfo por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito el sábado pasado.

Ávila fue informado oficialmente sobre su expulsión por juego brusco grave, lo que provoca que el jugador se ausente del duelo de los octavos de final del Clausura. El zaguero enfrenta la perspectiva de acumular más de un partido de suspensión, una situación que compromete su participación en los playoffs decisivos del torneo.

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Detalles de la expulsión y mecanismo sancionador

La infracción cometida por el defensor rosarino ocurrió durante el segundo tiempo del encuentro disputado en el estadio Gigante de Arroyito. La entrada realizada contra el arquero de Estudiantes de Río Cuarto fue calificada por los relator y cuerpo arbitral como durísima, lo que motivó la tarjeta roja directa.

El Tribunal de Disciplina de la AFA está analizando actualmente los antecedentes del incidente para determinar la extensión exacta del castigo. Los informes preliminares sugieren que la duración de la inhabilitación superará la duración de un solo partido, lo que impacta directamente en la planificación deportiva del conjunto canalla para las próximas fechas.

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Reclamos institucionales y defensa legal

El equipo técnico y la dirigencia del Rosario Central han preparado un descargo formal para presentar ante la instancia disciplinaria. El documento oficial señala que el festejo anticipado realizado tras el gol que selló el triunfo fue objeto de reclamos y amenazas por parte de los referentes de Estudiantes de Río Cuarto.

Ante la certeza de que recibiría una suspensión extendida, Gastón Ávila ha comenzado a preparar una presentación legal para intentar reducir la magnitud del castigo. La estrategia defensiva busca minimizar el impacto negativo en la convocatoria del equipo durante una etapa crítica del campeonato.

Impacto en el plantel y proyección deportiva

La ausencia de Ávila representa una baja significativa para el plantel del Rosario Central. El zaguero ha sido una pieza clave durante el semestre, destacándose no solo por su solidez defensiva, sino también por su contribución ofensiva con cinco tantos convertidos. Esta cifra lo posiciona como el segundo goleador del conjunto rosarino.

Solo el delantero Ángel Di María, con seis goles, figura por delante de Ávila en la lista de máximos anotadores del equipo. Entre sus goles más trascendentales se incluyen un doblete en las victorias ante Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín, además de un tanto anotado en el empate del clásico contra Newell's Old Boys.

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Consecuencias inmediatas y próximos compromisos

La consecuencia operativa más inmediata es la falta de disponibilidad de Ávila para el partido correspondiente a los octavos de final del Clausura. Este duelo enfrentará al Rosario Central contra Gimnasia de Mendoza y está programado para jugarse en el Gigante de Arroyito durante el fin de semana del 22 de noviembre.

La dirección técnica del Rosario Central deberá gestionar la alineación de su defensa ante esta novedad. La suspensión acumulada afectará la continuidad táctica del equipo en una fase eliminatoria que define el acceso a instancias superiores de la Liga Profesional de Fútbol en Argentina.