Gasperini se quiebra en conferencia de prensa por cruce con Ranieri y nostalgia por el Atalanta

El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, abandona una rueda de prensa entre lágrimas tras ser consultado sobre las declaraciones de Claudio Ranieri y evocar su exitoso paso por el Atalanta.

El entrenador de la Roma , Gian Piero Gasperini , se vio visiblemente afectado durante una conferencia de prensa previa al crucial partido contra su antiguo club, el Atalanta . Las tensiones surgieron a raíz de unas declaraciones públicas previas de Claudio Ranieri , asesor deportivo principal de los propietarios del club, la familia Friedkin.

Ranieri había aclarado públicamente su rol, subrayando que él no trabajaba para Gasperini sino para los dueños, y que la elección del técnico había sido una de varias opciones consideradas por el club. Además, Ranieri enfatizó que todas las incorporaciones de jugadores contaron con la aprobación de Gasperini, desmintiendo cualquier desacuerdo en cuanto a la plantilla. Gasperini, al ser consultado sobre estas declaraciones, expresó sorpresa, afirmando que nunca había percibido un tono diferente en su relación con Ranieri. Señaló que su principal preocupación era no responder de manera que pudiera perjudicar al equipo, intentando evitar controversias involuntarias. A pesar de su deseo de centrarse en el aspecto futbolístico y en el próximo encuentro, la mayoría de las preguntas giraron en torno a su conflicto con Ranieri, el estado anímico del equipo y su futuro en el club. La situación se intensificó cuando se le preguntó si echaba de menos algún aspecto del Atalanta, su anterior equipo, al que dirigió con gran éxito durante nueve años. Al reflexionar sobre su etapa en Bérgamo, Gasperini destacó el contexto compacto, el trabajo extraordinario del club y la capacidad de competir en igualdad de condiciones con equipos de élite tanto en Italia como en Europa, al tiempo que la entidad generaba importantes beneficios económicos. Sin embargo, al evocar la figura de Antonio Percassi, su principal apoyo en el club hasta la venta de acciones a inversores estadounidenses, Gasperini se quebró. Mencionó la sintonía que existía entre el club y el entrenador, y cómo el cambio de propiedad y la ausencia de Percassi, a quien estaba muy ligado, marcaron un punto de inflexión. Tras estas palabras, las lágrimas brotaron de sus ojos y abandonó la sala de prensa abruptamente, incluso con dificultades al intentar abrir la puerta. El partido contra el Atalanta se presenta cargado de emotividad y tensión deportiva, con la Roma ocupando la sexta plaza y el Atalanta la séptima en la tabla, ambos luchando por puestos europeos





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