Paulo Dybala y Matías Soulé están recuperados para Roma. El técnico Evaldo Gasperini valida su estado físico previo al encuentro contra Parma.

El entrenador de la AS Roma, Evaldo Gasperini, confirmó que cuenta con las altas médicas de dos de sus jugadores más destacados, Paulo Dybala y Matías Soulé, para el próximo enfrentamiento ante el Parma Calcio. El técnico argentino destacó la importancia estratégica de tener disponibles a los dos futbolistas argentinos en un momento crucial del calendario deportivo del club. Esta disponibilidad llega justo después de que ambos jugadores resolvieran sus具体问题 de recuperación física y adaptación internacional.

Estado físico de Dybala y Soulé

La decisión de incluir a ambos en la planificación responde a su excelente condición actual, aunque se mantendrá un monitoreo estricto. Paulo Dybala regresa tras superar una lesión en uno de sus gemelos que había sufrido hace un mes. Por su parte, Matías Soulé, jugador de Mar del Plata de 23 años, completó un ciclo exitoso con la Selección Argentina, donde fue convocado por primera vez en esta etapa de su carrera.

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Gasperini señaló que ambos futbolistas no presentan problemas particulares en este momento, pero su resistencia física será evaluada partido a partido. Aunque Soulé demostró continuidad en su preparación previa, el cuerpo técnico necesita comprobar su rendimiento real durante la acción competitiva. La evaluación final se realizará dentro del partido para observar cómo responde el jugador ante cada situación táctica y física que se presente.

Logística y adaptación del plantel

El regreso de estos jugadores se produce tras una jornada intensa de viajes y ajustes horarios. Muchos futbolistas, incluyendo a Dybala y Soulé, llegaron al centro de entrenamiento ayer por la mañana. Aunque participaron en algunas prácticas previas, el esfuerzo del viaje y el cambio de huso horario requieren una vigilancia especial para evitar nuevas lesiones o fatiga acumulada. El técnico aclaró que Nahuel Molina no fue citado debido a que debía cumplir con las fechas de sanción impuestas por la FIFA.

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Las sesiones de este viernes sirvieron como preparación para el duelo inminente. Gasperini admitió que es en el entrenamiento de esta tarde, previo al partido del sábado, donde se determinará con mayor precisión si los jugadores se recuperaron completamente del viaje. El objetivo prioritario es mantener la integridad física del plantel, especialmente considerando la carga de partidos que se avecina en los próximos días.

Impacto en el calendario de la AS Roma

La AS Roma se posiciona actualmente en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Serie A italiana. Este enfrentamiento contra el Parma, que se encuentra en la vigésima posición con cuatro puntos obtenidos tras una victoria, un empate y dos derrotas, representa una oportunidad clave para mantener la racha de éxito del equipo romano, que acumula doce puntos tras ganar sus cuatro jornadas disputadas.

La agenda deportiva para los próximos días es intensa para el equipo italiano. El encuentro contra Parma será seguido inmediatamente por otro partido importante programado para el miércoles veinticinco de noviembre a las diecisiete horas (hora argentina). Además, existe un tercer duelo previsto para el sábado o domingo siguiente, lo que exige una gestión eficiente de la rotación y el estado físico de los jugadores clave. La prioridad absoluta del cuerpo técnico es evitar lesiones durante esta densa agenda competitiva.