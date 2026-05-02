Gasly se prepara para la Sprint en Miami y se confirma el romance de Colapinto

Pierre Gasly saldrá octavo en la Sprint del GP de Miami tras una buena clasificación. Además, se confirmó la relación entre Franco Colapinto y una actriz, con felicitaciones de Flavio Briatore.

El piloto de Alpine , Pierre Gasly , se prepara para regresar a la pista este sábado, tras una prometedora jornada inicial en el Gran Premio de Miami.

Gasly logró un valioso octavo puesto en la clasificación para la carrera Sprint, demostrando un rendimiento sólido y adaptándose rápidamente a las exigencias del circuito. Este resultado representa un impulso significativo para el piloto francés, quien busca consolidar su posición en el campeonato mundial de Fórmula 1.

La máxima categoría del automovilismo mundial retoma la actividad después de una pausa de un mes, marcada por la desafortunada suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, eventos que generaron incertidumbre y alteraron el calendario inicial. La espera ha terminado y los aficionados al motor pueden nuevamente disfrutar de la emoción y la velocidad de la Fórmula 1.

Paralelamente, la atención se centra en la confirmación de la relación sentimental entre el joven piloto argentino Franco Colapinto y una destacada actriz. Si bien los rumores sobre su vínculo habían circulado en redes sociales y a través de diversas publicaciones, un reciente video compartido por la escudería Alpine finalmente confirmó la relación. Colapinto había compartido previamente una fotografía de la actriz sosteniendo su casco, insinuando un acercamiento, pero la falta de confirmación oficial mantenía la intriga.

La imagen del abrazo entre Colapinto y la actriz, capturada en la previa de una exhibición en Buenos Aires, selló la noticia y desató una ola de felicitaciones. El experimentado directivo italiano de Alpine, Flavio Briatore, no dudó en expresar su alegría y reconocimiento al joven piloto argentino a través de su cuenta de Instagram, publicando una foto del emotivo abrazo que compartieron en el box tras la exitosa clasificación Sprint.

Colapinto, visiblemente emocionado, declaró que todo estaba 'encaminado' tras su mejor desempeño en la temporada y desde su incorporación al equipo. La confianza y el apoyo recibido son fundamentales para el desarrollo del piloto argentino, quien aspira a dejar su huella en la Fórmula 1. El Gran Premio de Miami presenta un desafío particular para los pilotos, con una pista que requiere precisión, habilidad y una adaptación rápida a las condiciones cambiantes.

Para muchos, como Gasly, es un circuito desconocido, lo que añade un elemento de complejidad a la competencia. La pista de Miami, con sus curvas cerradas y largas rectas, exige un equilibrio perfecto entre la configuración del coche y la estrategia de carrera. La competencia se transmitirá en vivo a través de las pantallas de Fox Sports, ESPN y la plataforma de Disney+, permitiendo a los aficionados de todo el mundo seguir cada momento de la acción.

El cronograma de actividades del Gran Premio de Miami comenzará a las 13:00 (hora de Argentina) con la carrera Sprint, seguida de la clasificación para la carrera principal a las 17:00. La expectativa es alta y los equipos se preparan para dar lo mejor de sí en este emocionante evento. La Fórmula 1 regresa con fuerza, prometiendo un fin de semana lleno de adrenalina, competencia y momentos inolvidables.

La estrategia de neumáticos, la gestión del combustible y la capacidad de adaptación a las condiciones climáticas serán factores clave para el éxito en el Gran Premio de Miami. Los pilotos deberán demostrar su talento y determinación para superar los desafíos y alcanzar el podio. La competencia se anticipa intensa y emocionante, con batallas rueda a rueda y sorpresas inesperadas





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