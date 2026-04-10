Garnacho revela por qué eligió Argentina sobre España: “Me dijeron que iba a ser importante”

Alejandro Garnacho, el joven extremo del Chelsea, explica las razones detrás de su decisión de representar a Argentina en lugar de España. A pesar de no estar en los planes para el Mundial, el jugador se muestra confiado y habla sobre su admiración por Lionel Messi, un factor clave en su elección. Describe su experiencia con la Selección Argentina y su ambición de lograr grandes cosas.

Con un pie fuera del Mundial , Alejandro Garnacho , el talentoso extremo que milita en el Chelsea , ha confesado las razones detrás de su elección de representar a la Selección Argentina en lugar de a España , su país de nacimiento. El jugador, cuya proyección generó gran expectativa en el mundo del fútbol , ha compartido detalles sobre cómo se gestó esta importante decisión en su carrera, a pesar de que actualmente no se encuentre en los planes del director técnico Lionel Scaloni para el Mundial .

Garnacho, con raíces argentinas por parte de su madre, no se arrepiente de su elección y expresa su ilusión de alcanzar grandes logros con la Albiceleste. Su historia es un claro ejemplo de cómo las raíces familiares y las promesas de confianza pueden influir en las decisiones de los jóvenes futbolistas. \Garnacho relató cómo se originó su vínculo con Argentina y las motivaciones que lo llevaron a optar por la camiseta celeste y blanca. “Nací en España, pero mi mamá es argentina. Cuando ella tenía nueve años, toda la familia se mudó a España. Mi abuelo se fue a trabajar a España y se quedaron. Después mi mamá conoció a mi papá”, explicó el extremo. Fue claro al señalar que la confianza depositada en él desde el principio por parte de la Selección Argentina fue un factor crucial en su elección: “La razón por la que elegí Argentina fue porque me dieron la confianza desde un principio de que iba a ser importante en el futuro”. Esta promesa de protagonismo, combinada con el deseo de jugar junto a Lionel Messi, fueron determinantes en su decisión. La admiración de Garnacho por Messi es evidente. Describe al astro argentino como una persona humilde y cercana, lo que hizo aún más atractiva la posibilidad de compartir vestuario y cancha con él. El joven futbolista recuerda con emoción su primera concentración con la Selección, donde tuvo la oportunidad de convivir diariamente con Messi, una experiencia que califica como un sueño. \A pesar de no tener actualmente un lugar asegurado en la lista para el Mundial, Garnacho mantiene intacta su ambición y confía en que su tiempo llegará. Su paso por la Selección Mayor, aunque aún no ha mostrado toda su capacidad goleadora, le ha brindado la oportunidad de ganar la Copa América 2024 y compartir momentos inolvidables con Messi. El jugador sabe que el camino es largo y que debe seguir trabajando duro para ganarse un lugar en el equipo y contribuir al éxito de la Albiceleste. “Sé que haré grandes cosas para ellos. Es cuestión de tiempo”, afirma Garnacho, demostrando su determinación y compromiso con la Selección Argentina. La situación actual de Garnacho contrasta con la búsqueda de variantes en ataque que enfrenta España. En Argentina, la competencia es feroz, lo que ha relegado al jugador a una posición menos prominente. Sin embargo, su decisión de representar a Argentina, impulsada por la confianza recibida y la posibilidad de jugar con Messi, lo ha llevado a vivir experiencias únicas y a soñar con un futuro brillante con la camiseta albiceleste. El impacto de Messi en su elección fue significativo, destacando la influencia de los ídolos en las decisiones de los jóvenes futbolistas. Su historia es un recordatorio de cómo las relaciones familiares, las promesas de oportunidad y la admiración por los referentes pueden moldear el destino de un jugador y su carrera profesional





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