Garnacho revela las claves de su elección por Argentina: Messi y la confianza de Scaloni

Alejandro Garnacho, futbolista nacido en Europa que juega para la Selección argentina, explica las razones que lo llevaron a elegir representar al país sudamericano, destacando el rol de Lionel Messi y la confianza de Lionel Scaloni. Habla sobre su relación con Messi, su participación en la Copa América, y su deseo de volver a la selección.

Alejandro Garnacho , uno de los futbolistas nacidos en Europa que optó por defender los colores de la Selección argentina bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni , ha revelado las razones que impulsaron esta importante decisión en su trayectoria futbolística. El extremo, nacido en España, ha abierto su corazón para explicar qué lo llevó a elegir Argentina y a compartir su experiencia desde que se unió al equipo.

Garnacho, con una sinceridad admirable, destacó el papel fundamental de la confianza brindada desde el inicio por parte del cuerpo técnico. Siente que desde el principio le hicieron saber que sería una pieza clave en el futuro del equipo nacional. \Pero, además de la confianza, el joven futbolista no dudó en señalar a Lionel Messi como un factor determinante en su elección. Para Garnacho, la posibilidad de compartir cancha con Messi es un sueño hecho realidad. Jugar con el mejor futbolista del mundo es algo a lo que, según sus propias palabras, no se puede decir que no. La sola idea de entrenar y compartir el día a día con el capitán de la Selección fue suficiente para tomar una decisión que marcaría un antes y un después en su carrera. Garnacho narró con entusiasmo su primer encuentro con Messi, describiendo la experiencia como un sueño: “La primera vez que estuve con él comiendo día a día, entrenando fue un sueño. Le pedí una foto y todo”, confesó el extremo. Su participación en la Copa América 2024, donde Argentina se coronó campeón, es un testimonio de su compromiso y dedicación. A pesar de no haber tenido una participación estelar en cuanto a minutos jugados, Garnacho fue parte del plantel y celebró la victoria junto a sus compañeros.\El futbolista también abordó su situación actual con la selección, expresando su confianza en volver a ser convocado. A pesar de no haber sido incluido en las últimas convocatorias, Garnacho se mantiene optimista y asegura que está trabajando arduamente para demostrar su valía y ganarse un lugar en el equipo. “Sé que haré grandes cosas para ellos, es cuestión de tiempo”, afirmó con determinación. Además, Garnacho no eludió las críticas que recibe por su personalidad en el campo de juego. Con una madurez sorprendente, Garnacho respondió a las críticas, explicando que él es una persona normal y que simplemente disfruta jugando fútbol. Se mostró tranquilo y firme ante los comentarios que recibe, dejando claro que no se dejará afectar por ellos. El futbolista, que ha jugado 270 minutos con la selección mayor en ocho partidos, divididos entre amistosos, eliminatorias mundialistas y la Copa América, está comprometido en seguir trabajando para consolidar su presencia en el equipo y alcanzar sus objetivos. Aunque aún no ha marcado goles con la selección, ya ha registrado una asistencia, demostrando su capacidad para contribuir al éxito del equipo. La dedicación y la actitud positiva de Garnacho prometen un futuro brillante para el joven futbolista en el panorama internacional





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