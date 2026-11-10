Gardey: Turismo y patrimonio ferroviario renuevan a la localidad de Tandil

La localidad bonaerense de Gardey recupera dinamismo mediante el turismo rural y el patrimonio histórico ferroviario, consolidándose como un destino clave cerca de Tandil.

La localidad de Gardey, situada a exactamente 27 kilómetros de la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, experimenta un renovado interés turístico y residencial. Este pequeño núcleo poblado combina su legado histórico vinculado al ferrocarril con paisajes rurales auténticos, preservando construcciones antiguas y atractivos naturales que definen su identidad.

Origen histórico y nombre de la localidad

El origen del pueblo está indisolublemente ligado a Jean Gardey, un inmigrante francés nacido en Aydus, una localidad próxima a los Pirineos. Este europeo arribó a la Argentina durante el siglo XIX con la esperanza de comenzar una nueva vida en tierra sudamericana, instalándose en una zona que entonces constituía uno de los últimos puntos de la frontera provincial.

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Aunque Jean Gardey no logró presionar la construcción de la estación ferroviaria que eventualmente llevaría su apellido, su descendencia jugó un rol fundamental en la consolidación del asentamiento. La familia donó las tierras necesarias para la infraestructura ferroviaria y colaboró activamente con el trazado inicial del camino de hierros, facilitando así el desarrollo urbano del futuro pueblo.

Desarrollo económico y demográfico

El Ferrocarril del Sud bautizó la parada con el apellido de la familia, marcando un hito en la conexión regional. La estación comenzó a funcionar en la década de 1880, impulsando un crecimiento económico significativo al facilitar el traslado de lana, ganado y otros productos rurales hacia el puerto de Buenos Aires. Este eje de transporte favoreció la llegada de inmigrantes franceses, españoles e italianos, diversificando la vida cultural de la zona.

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El 7 de abril de 1913 se fundó oficialmente el Pueblo y Colonia Gardey, consolidando su estatus administrativo. Durante su etapa de mayor actividad, la localidad contaba con hoteles, cine y numerosos comercios, siendo el Almacén Vulcano un punto de encuentro clave para los vecinos. Sin embargo, la suspensión posterior de los servicios de pasajeros provocó una disminución poblacional, quedando la cantidad de habitantes reducida a unos 500 residentes.

Renovación y cifras actuales del Censo 2022

La dinámica poblacional comenzó a cambiar gracias a la cercanía con Tandil, el auge del turismo rural y las posibilidades de trabajo remoto con acceso a Internet. El Censo de 2022 registró un aumento notable, con 810 habitantes, frente a los 532 contabilizados en 2010. Este crecimiento refleja una nueva etapa para la localidad, que conserva su identidad rural mientras suma motivos para recibir visitantes.

Entre los principales atractivos turísticos se encuentra la antigua estación ferroviaria, la cual ha sido recuperada y funciona actualmente como centro cultural. También se destacan los arroyos naturales, la iglesia San Antonio de Padua, el Museo de Malvinas, los ranchos de adobe y un antiguo puente de hierro que complementan la oferta histórica.

Oferta cultural y perspectivas futuras

Estos lugares permiten a los visitantes recorrer la historia del pueblo y disfrutar de caminatas, fotografías y paseos tranquilos entre construcciones tradicionales y paisajes de campo. Gardey mantiene vivo su pasado ferroviario mientras encuentra nuevas oportunidades de crecimiento junto a las sierras, ofreciendo una experiencia auténtica para quienes buscan desconectar de los grandes centros urbanos.