García Cuerva destaca la respuesta popular al Papa León XIV en Córdoba

El arzobispo Jorge García Cuerva reflexiona sobre el fervor desatado por la visita del Papa León XIV a Córdoba y su mensaje de unidad.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, expresó su profunda admiración por la masiva recepción que recibió el Papa León XIV durante su paso por Córdoba. Este clérigo, conocido por su postura crítica frente al poder político, acompañó de cerca a la jerarquía católica en su gira nacional.

Fervor Popular Sorprende a la Jerarquía

García Cuerva admitió sentirse con tranquilidad tras celebrar una misa ante dos millones quinientas mil personas en el Monumento de los Españoles. Destacó que la emoción compartida permitió dejar de lado diferencias coyunturales. El sacerdote reconoció que la respuesta del pueblo argentino fue enormemente hermosa.

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Mensaje Evangelico Sin Partidismo

El prelado aclaró que la Iglesia no emite mensajes contra gobiernos de turno específicos. Su enfoque se basa en la unidad, la paz y la justicia social según el Magisterio. Este enfoque busca iluminar la realidad desde la dignidad humana sin caer en partidismos.

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Tarea para el Hogar Nacional

Ante la pregunta sobre si la visita fomentaría el diálogo político, García Cuerva confesó que depende exclusivamente de los ciudadanos. Afirmó que la ausencia del Pontífice dejará mucha tarea pendiente para el hogar. Esta reflexión invita a asumir responsabilidades sociales tras el evento religioso.

Santidad como Tarea Colectiva

En relación con la santidad en Córdoba, el arzobispo mencionó figuras como Brochero. Sin embargo, extendió esta llamada a todos los argentinos. Consideró que ser santo es un deber colectivo más allá de las fronteras provinciales.