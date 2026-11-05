Ganadores Loto Plus Sorteo 3.932: Resultados y Normativa en Córdoba

Conoce los resultados del sorteo 3.932 del Loto Plus del 4 de noviembre de 2026. Información oficial sobre premios, retenciones fiscales y reclamos en la provincia de Córdoba.

La Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. oficializó los resultados del sorteo 3.932 del juego Loto Plus, correspondiente al miércoles 4 de noviembre de 2026. Este evento de azar, comercializado localmente bajo la supervisión de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., establece que el monto total distribuido en premios es directamente proporcional a los fondos recaudados por la venta de los cupones durante el ciclo del sorteo.

Mecánica de Extracción y Modalidades

Para determinar a los ganadores, se ejecutaron seis extracciones separadas sin repetición de números, seleccionados del universo del cero al cuarenta y cinco inclusive. Este proceso central sirve para resolver los premios de la modalidad Tradicional. De manera simultánea, se realizaron otras seis extracciones idénticas para definir los ganadores en las categorías Match y Desquite. Finalmente, un grupo de seis bolas adicionales determinó a los ganadores de la categoría Sale o Sale, donde se premia la apuesta con la mayor cantidad de aciertos.

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Complementando este esquema, se realizó una única extracción para el Número Plus, comprendido entre el cero y el nueve inclusive. Este número adicional es fundamental para la modalidad Multiplicador. Los participantes que acertaron los seis números en cualquiera de las categorías principales y además seleccionaron el Número Plus correcto, vieron duplicado el importe de su premio, lo que resulta en un pago total equivalente a tres veces el valor base inicial.

Reclamo de Premios y Delegaciones

Los ganadores de premios que superen los trescientos mil pesos deben acudir a la Lotería en Córdoba, ubicada en la calle 27 de Abril número 185 en la planta baja de la división de premios. Para el resto de la provincia, los pagos se gestionan a través de las respectivas delegaciones territoriales. El proceso de reclamo exige la presentación obligatoria del cupón original y documentación oficial que acredite la identidad del titular de la apuesta.

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Debido a que los apostadores seleccionan sus propios números, existe la posibilidad de múltiples ganadores en el primer premio, quienes deberán repartirse el monto asignado. Para la modalidad Sale o Sale, que no exige un número fijo de aciertos específicos sino solo el máximo logrado, se han establecido reglas escalonadas. Si no hay ganadores con seis aciertos, se premia a los de cinco, y así sucesivamente hasta encontrar ganadores.

Retenciones Fiscales y Agentes Vendedores

Es crítico notar que todos los premios superiores a $1.333,33 están sujetos a una retención del treinta y un por ciento sobre el noventa por ciento del importe, conforme al Gravamen de Emergencia establecido por las leyes nacionales números 20630 y 23351. Este impuesto impacta directamente en el valor neto que recibe el ganador final.

Por otro lado, los agentes vendedores reciben un premio estímulo calculado sobre el uno por ciento del premio total de la modalidad Sale o Sale, exclusivamente si los ganadores lograron seis aciertos. En casos donde hay ganadores de la modalidad Multiplicador, los agentes perciben una suma fija de quinientos mil pesos como incentivo adicional. Los resultados pueden consultarse en vivo por YouTube o en los sitios web oficiales de ambas loterías.