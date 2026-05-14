Ganador y Perdedor en Gran Hermano: Dos Jugadoras Abandonan la Competencia

Este miércoles se produjo una doble eliminación en la casa de Gran Hermano, Generación Dorada, en la que dos populares jugadoras abandonaron la competencia. La salida de ambos jugadores es resultado de la innovadora 'placa planta', una estrategia eliminatoria con la que los participantes con perfiles más bajos o menos conflictivos comparten la placa de nominados, obligando al público a elegir entre perfiles similares. De esta manera, la audiencia votó en favor de la continuidad de los perfiles más fuertes y disruptivos, lo que deja un vacío estratégico importante y marca un nuevo cronograma para los jugadores.

La casa de Gran Hermano vivió una de sus jornadas más tensas este miércoles con la salida definitiva de dos de sus participantes. En una noche marcada por la estrategia y la sorpresa, dos populares jugadoras abandonaron la competencia en una doble eliminación que sacudió la estructura de convivencia y el mapa de alianzas del reality.

La salida de ambos jugadores es el resultado directo de la novedosa "placa planta", un tipo de eliminación por voto positivo que debutó en la presente edición del reality que conduce Santiago del Moro





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