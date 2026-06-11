Ganadero de General Acha irrumpe en la municipalidad con restos de ganado para denunciar la inseguridad rural

Un productor pampeano llevó los restos de una vaca muerta al edificio municipal de General Acha como protesta visceral contra el abigeato y la falta de respuestas políticas.

En un acto cargado de desesperación y bronca, el productor ganadero Hernán Carbajales protagonizó una escena estremecedora en la localidad de General Acha . El hombre, harto de la creciente inseguridad que azota las zonas rurales de La Pampa, decidió llevar su reclamo al corazón del poder político local de una manera cruda y visceral.

Carbajales irrumpió en el edificio municipal cargando sobre sus hombros los restos sangrientos de una vaca que había sido sacrificada clandestinamente en su campo. Esta acción, lejos de ser un arrebato irracional, fue concebida como un grito de auxilio y una denuncia pública ante la indiferencia de las autoridades y la inoperancia de los mecanismos de seguridad actuales, buscando que los funcionarios sintieran el impacto del delito de la misma forma en que lo sienten quienes trabajan la tierra.

El establecimiento afectado, denominado Peñi Hue, se encuentra ubicado a tan solo cinco kilómetros al oeste de la zona urbana, lo que resalta la audacia y la frecuencia de los delitos cometidos por los cuatreros en la región. La indignación del productor no surgió de un hecho aislado, sino de una serie de tragedias ocurridas en un corto lapso de tiempo.

Apenas veinticuatro horas antes de encontrar a la vaca, Carbajales había descubierto con horror que una de sus yeguas preñadas, que estaba a punto de dar a luz, había sido degollada y despostada en el mismo lugar. El impacto emocional de esta pérdida fue devastador, ya que el productor destacó que, si bien el ganado representa la producción y el sustento económico, los equinos generan un vínculo afectivo mucho más profundo, siendo considerados parte integrante de la familia y el entorno cotidiano de los niños en el campo.

Durante su recorrido por los pasillos del palacio municipal, ante la mirada atónita de los empleados y ciudadanos presentes, Carbajales lanzó preguntas retóricas cargadas de amargura, cuestionando dónde estaba el hambre que supuestamente motivaba estos crímenes. Para el productor, el abigeato no es una cuestión de necesidad básica, sino un delito organizado que atenta contra el motor productivo de la provincia.

Denunció con vehemencia la burocracia asfixiante y el sentimiento de que las denuncias realizadas en las comisarías terminan cajoneadas sin que haya consecuencias reales para los delincuentes. Expresó su hartazgo hacia la politiquería barata y la sensación de que los productores son quienes sostienen el sistema mediante el pago de guías y tributos, mientras que el Estado falla en brindarles la protección más básica: la seguridad de sus animales y sus tierras.

Esta situación refleja una crisis profunda en la ruralidad pampeana, donde el desamparo se ha vuelto la norma. Muchos productores han optado por dejar de denunciar los robos, no por falta de voluntad, sino por la convicción de que el sistema judicial y policial no ofrece amparo ni castigos efectivos para los cuatreros.

La acción de Carbajales busca visibilizar que el daño económico, aunque millonario en muchos casos, es secundario frente al daño psíquico que produce vivir con el miedo constante a ser víctima de la delincuencia. El productor aclaró que su intención no era actuar como alguien fuera de sí, sino forzar una respuesta inmediata del intendente y de las autoridades competentes, separando la labor de los efectivos policiales de calle de las decisiones políticas estratégicas que han dejado al campo a merced de los criminales





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