Galliano lanza su tercer libro sobre fotografía de aves en Córdoba

El fotógrafo y presidente de la Fundación Mil Aves presenta su nueva obra en la capital cordobesa, combinando imágenes y relatos para promover la conservación de la biodiversidad.

El reconocido fotógrafo Galliano ha dado a luz su tercer libro publicado por Ediciones Recovecos, una obra que fusiona la fotografía de naturaleza con narrativa profunda. Este proyecto editorial se centra en una serie meticulosa de imágenes de aves, acompañadas de relatos detallados sobre el proceso creativo detrás de cada captura. El libro se presenta como una herramienta para entender no solo la belleza de las especies, sino también el esfuerzo humano requerido para documentarlas.

Estructura narrativa de la obra fotográfica

La publicación contiene más de 30 fotos especialmente seleccionadas que sirven como base para 30 historias distintas. Estas narrativas exploran las vivencias, los aprendizajes adquiridos y los relatos de las dificultades y alegrías que surgieron para lograr esas tomas específicas. La admiración de Galliano hacia todo tipo de aves se manifiesta claramente en cada uno de los textos, creando un puente emocional entre el espectador y la naturaleza fotografiada. El enfoque va más allá de la estética visual para incluir la explicación del 'detrás de escena' de cada toma, ofreciendo una perspectiva íntima del trabajo de campo.

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Presencia de la fundación en la comunidad

Galliano ocupa el cargo de presidente de la Fundación Mil Aves, una institución que lo mantiene como un participante activo en cuestiones ligadas directamente a la naturaleza y el ambiente. Su rol institucional refuerza la credibilidad y el compromiso de la obra con la causa ambiental. A través de su liderazgo en esta organización, el fotógrafo ha logrado posicionar la conservación de las aves como una prioridad en sus acciones públicas. La publicación de este libro consolida su trayectoria como una voz autorizada en la defensa del entorno natural desde una perspectiva artística y educativa.

Ubicación y detalles de la presentación

El evento de presentación y venta del libro se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, en la dirección específica de calle laguna Larga 8340. Esta ubicación geográfica es significativa dado que gran parte del material fotográfico tiene un fuerte vínculo local. La obra no solo busca ser un catálogo visual, sino un punto de encuentro para la comunidad interesada en la fauna local y global. El acceso físico a este espacio permite a los lectores interactuar directamente con la obra y con el autor en el corazón de la provincia.

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Alcance geográfico y diversidad de especies

Aunque el libro incluye especies de Córdoba, de Argentina y del mundo, Galliano anticipa que el 90% de las fotos e historias tienen por escenario aves y regiones de Argentina. Buena parte de esas imágenes son bien cordobesas, lo que resalta la riqueza natural de la región local. Sin embargo, la obra también cuenta con tres fotografías del exterior que amplián el horizonte geográfico de la colección. Estas imágenes internacionales incluyen al quetzal en Costa Rica, al picaflor espátula en la Amazonia peruana, y a la muy exótica ave del paraíso en Nueva Guinea.

Consecuencias ambientales y futuro de la conservación

El texto del libro deja traslucir apreciaciones personales sobre la necesidad imperiosa de preservar el ambiente y establecer políticas concretas en ese sentido. Galliano basó sus comentarios en la experiencia de haber recorrido 37 países en busca de imágenes de naturaleza. Durante este viaje extenso, además de maravillarse, observó en muchos sitios un nivel de deterioro ambiental que empieza a poner en riesgo la supervivencia de muchas especies. El libro también pone en valor la relevancia de hacer conocer cada paisaje y cada ambiente para proteger la biodiversidad natural que permite la vida de tan diferentes especies. Esta reflexión final convierte la obra en un llamado a la acción inmediata para proteger los ecosistemas.