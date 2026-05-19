Galería de figuras del espectáculo participaron en los premios, donde Guido Kaczka se llevó el Oro por su ciclo 'Buenas noches familia'.

El conductor de 'Buenas noches familia' se llevó el Oro en los premios, junto a otros ganadores y nominados de la televisión y el espectáculo
Las figuras del espectáculo dijeron presente en una nueva edición de los galardones, donde El conductor de 'Buenas noches familia' se llevó el Oro. La gala reunió a actores, conductores, periodistas y referentes del espectáculo en el hotel Hilton, donde llegó el esperado momento de la entrega del Oro a Guido Kaczka , emocionado al destacar su trayectoria y agradecer a 'eltrece', a Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández.
Luego de saludar a sus nominados, aseguró que seguirá trabajando en la televisión y prometió dejar su estatuilla en su biblioteca
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