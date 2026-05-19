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Galería de figuras del espectáculo participaron en los premios, donde Guido Kaczka se llevó el Oro por su ciclo 'Buenas noches familia'.

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Galería de figuras del espectáculo participaron en los premios, donde Guido Kaczka se llevó el Oro por su ciclo 'Buenas noches familia'.
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📆5/19/2026 4:10 AM
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El conductor de 'Buenas noches familia' se llevó el Oro en los premios, junto a otros ganadores y nominados de la televisión y el espectáculo

Las figuras del espectáculo dijeron presente en una nueva edición de los galardones, donde El conductor de 'Buenas noches familia' se llevó el Oro. La gala reunió a actores, conductores, periodistas y referentes del espectáculo en el hotel Hilton, donde llegó el esperado momento de la entrega del Oro a Guido Kaczka , emocionado al destacar su trayectoria y agradecer a 'eltrece', a Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández.

Luego de saludar a sus nominados, aseguró que seguirá trabajando en la televisión y prometió dejar su estatuilla en su biblioteca

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