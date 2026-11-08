Gadi Eisenkot forma gobierno con apertura al Likud tras superar a Netanyahu

El exjefe del Estado Mayor israelí Gadi Eisenkot recibió mandato presidencial con 67 apoyos para formar ejecutivo y muestra disposición a incluir a Netanyahu.

El exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Gadi Eisenkot, ha sido designado oficialmente este domingo para liderar la formación del próximo Gobierno. Esta asignación llega doce días después de las elecciones legislativas celebradas el 27 de octubre, un proceso que consolidó a Eisenkot como la figura con mayor respaldo parlamentario para intentar estabilizar la región.

Durante una ceremonia solemne en su residencia oficial de Jerusalén, el presidente israelí, Isaac Herzog, impartió instrucciones claras al nuevo candidato a la primera magistratura del ejecutivo. Herzog instó a Eisenkot a construir un Gobierno capaz de unir a la sociedad israelí y trascender las profundas divisiones políticas que caracterizan la escena nacional actual, enfatizando la necesidad de una administración estable.

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El mandatarió declaró explícitamente que el Estado de Israel necesita un gobierno estable y expresó su esperanza de que Eisenkot haga todo lo posible por formar una coalición que sirva tanto a sus votantes como a aquellos que no le apoyaron en las urnas. Este llamado a la unidad nacional responde a la urgencia de gestionar la compleja situación política interna del país tras los resultados electorales recientes.

Los números oficiales revelan el amplio respaldo obtenido por el líder centrista, quien logró obtener el apoyo de 67 diputados en la Knesset. Esta cifra representa una diferencia significativa frente a los 46 votos conseguidos por su principal rival, el primer ministro saliente Benjamin Netanyahu, consolidando así la posición de Eisenkot como el artífice principal de la nueva configuración de poder.

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A pesar de la victoria numérica, Eisenkot no ocultó su crítica hacia la administración saliente al acusar al primer ministro Netanyahu de haber sumido a Israel en una crisis histórica durante su mandato. No obstante, demostró apertura diplomática al manifestarse dispuesto a incluir en su futura coalición a miembros del partido Likud de Netanyahu, buscando así ampliar la base de apoyo parlamentario para garantizar la gobernabilidad.

Paralelamente, el plan de integración de Eisenkot contempla la participación del Partido Sionista Religioso, una formación de extrema derecha liderada por el ministro de Finanzas saliente, Bezalel Smotrich. La inclusión de estas distintas facciones políticas refleja la estrategia del exjefe del Estado Mayor para construir un ejecutivo diverso que pueda enfrentar los retos pendientes del país con una representación más amplia de la sociedad israelí.