Gabriela Estévez destacó el mensaje del Papa León XIV en su visita a Córdoba

La diputada Gabriela Estévez valoró el mensaje de cercanía del Papa León XIV en su visita a Córdoba y criticó la organización del evento.

La diputada nacional provincial Gabriela Estévez expresó su opinión sobre la visita del Papa León XIV a la provincia de Córdoba y aseguró que el mensaje del sumo pontífice es de absoluta cercanía con el pueblo argentino. Sus declaraciones fueron realizadas en diálogo con Radio 750, mientras la legisladora cordobesa se dirigía a FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) durante la jornada de la visita papal.

En la entrevista, Estévez no solo elogió el contenido del discurso, sino que también cuestionó la forma en que se organizó parte del evento. Su postura combina una valoración positiva del mensaje religioso con una crítica directa a la dirigencia política nacional.

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Un mensaje de cercanía con el sufrimiento del pueblo

Gabriela Estévez afirmó que se sintió profundamente admirada por un Papa que, según su visión, está muy conectado con la realidad que vive cada pueblo que visita. Para la diputada, León XIV muestra cercanía con el sufrimiento de la gente y lo expresa sin rodeos.

Según la legisladora, el Papa le dice a quienes toman las decisiones en Argentina que están equivocando el camino. Estévez sostuvo que la dirigencia debe acercarse más a la gente que sufre y trabajar para resolver sus problemas.

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En ese sentido, Estévez remarcó que lo más valioso del mensaje es la importancia de lo humano por sobre lo económico. Añadió que quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones deberían generar trabajo, dar dignidad y acompañar a quienes atraviesan dificultades.

La diputada describió el mensaje como un llamado de amor y humanidad en un momento que, a su juicio, parece estar marcado por la crueldad. Por eso consideró que ese mensaje es importantísimo y que el rumbo de la política debería orientarse en esa dirección.

Críticas a la carpa VIP y al cholulaje

Durante la entrevista, Gabriela Estévez apuntó a lo que describió como errores en la organización de la visita, entre ellos la preparación de una carpa VIP para el evento. La legisladora sostuvo que esas decisiones no se corresponden con el contexto de una visita de este tipo.

Estévez atribuyó el principal error a un presidente que, según ella, no entiende la importancia de la visita del Papa y que habría intentado de todas las maneras posibles evitar instancias de contacto directo con quienes sufren. La diputada afirmó que esa actitud impidió que las personas que atraviesan dificultades pudieran ser escuchadas por el Papa, quien vino particularmente para eso.

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La diputada también cuestionó lo que llamó cholulaje, en referencia a la presencia de figuras famosas y a las fotografías que, según su criterio, buscan mostrar cercanía con personalidades y no con la gente. Para Estévez, se trata de un error que no debería haberse cometido nunca, porque el Papa pertenece a la doctrina social de la Iglesia y busca mostrarse cerca de la sociedad.

Estévez advirtió que estos errores tienen un costo político alto, ya que generan un fuerte repudio en la sociedad. Aun así, insistió en que lo que debe destacarse de la visita es el mensaje de amor y humanidad que, en su opinión, es necesario en un contexto donde predomina la crueldad.

Repercusiones de las declaraciones de la legisladora

Las declaraciones de Gabriela Estévez dejan en evidencia una tensión entre el reconocimiento al mensaje del Papa León XIV y las críticas a la organización del evento y a la conducción nacional. La legisladora separó con claridad el contenido espiritual y social de la visita de las decisiones logísticas y protocolares que, según ella, merecen revisión.

La fuente consultada no informa sobre nuevas medidas, fechas de próximas actividades ni respuestas oficiales a las críticas formuladas por la diputada. Tampoco detalla cómo se reflejará el mensaje del Papa en políticas concretas para los sectores que, según la legisladora, sufren las consecuencias de la crisis.