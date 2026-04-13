Gabriel Rolón y los Secretos para Mantener Viva la Pasión en la Pareja

El psicólogo Gabriel Rolón comparte claves esenciales para avivar el deseo y fortalecer el vínculo en las relaciones de pareja, explorando el concepto del erotismo y destacando la importancia de la tolerancia y la reafirmación de la elección.

Con el transcurso del tiempo, es común que las parejas experimenten una disminución en la intensidad de la conexión emocional y física que una vez las unió. Gabriel Rolón , reconocido psicólogo y escritor, abordó esta problemática con el objetivo de proporcionar herramientas prácticas para revitalizar la pasión y el interés en la relación de pareja. Durante su participación en el programa Perros de la Calle, transmitido por UrbanaPlay, Rolón profundizó en el concepto del erotismo y su papel crucial en el mantenimiento de un vínculo amoroso duradero. El experto no se limitó a la definición superficial del erotismo, sino que lo exploró en toda su amplitud, destacando su conexión con acciones cotidianas y gestos de afecto. Además, Rolón enfatizó la importancia de la tolerancia, la comprensión y la reafirmación constante de la elección como pilares fundamentales para construir y fortalecer una relación saludable y satisfactoria. Estos elementos, según el psicólogo, son esenciales para contrarrestar el desgaste natural que puede sufrir una pareja a lo largo del tiempo y para fomentar una conexión más profunda y significativa.

El análisis de Rolón sobre el erotismo va más allá de la mera actividad sexual. En sus palabras, el erotismo abarca una gama mucho más extensa de experiencias, incluyendo el simple gesto de un abrazo, el placer de caminar de la mano, la comodidad de dormir juntos y la ternura de los contactos físicos. El sexo, por supuesto, forma parte de esta ecuación, pero Rolón aclara que el erotismo es algo que trasciende la frecuencia de la actividad sexual, e incluso la edad. Lo esencial es la capacidad de ver al otro como alguien especial, como alguien que despierta admiración y deseo. Esta visión, basada en la atención a los detalles, la valoración de las cualidades individuales y la celebración de la conexión emocional, es lo que verdaderamente alimenta el erotismo en una relación. Rolón insiste en que el erotismo es una experiencia sensorial y emocional que se nutre de la conexión, la intimidad y la apreciación mutua.

La atención a estos aspectos, incluso en las rutinas diarias, permite mantener viva la chispa y el deseo. Además del erotismo, Rolón destaca la relevancia de la tolerancia y la reafirmación de la elección como elementos vitales para una relación exitosa. La tolerancia, entendida como la capacidad de aceptar y comprender las diferencias individuales, los errores y las imperfecciones de la otra persona, es crucial para evitar conflictos y resentimientos. Implica tener la calma y la paciencia necesarias para abordar los desacuerdos de manera constructiva, sin convertir cualquier diferencia de opinión en una pelea. La reafirmación constante de la elección, por otro lado, consiste en recordar periódicamente que se está en la relación porque así se desea, y no por obligación.

Rolón subraya que es fundamental que la pareja se recuerde mutuamente que la relación es fruto de una decisión consciente y libre, que se eligen mutuamente cada día. Esta reafirmación, realizada de manera regular, ayuda a mantener viva la llama del amor, a fortalecer el compromiso y a recordar el valor de la conexión que los une. En conclusión, las reflexiones de Rolón nos invitan a profundizar en la complejidad de las relaciones amorosas, reconociendo la importancia de la pasión, la comunicación, la tolerancia y la constante elección mutua como elementos clave para construir y mantener vínculos duraderos y satisfactorios.





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