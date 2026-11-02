FUUS y Dicon expanden oferta industrial en Córdoba con nuevos parques y logística

La desarrolladora cordobesa FUUS, filial de Dicon, lanza nuevos parques industriales y centros logísticos en el norte y sudeste capital con más de 100 lotes para empresas.

La desarrolladora cordobesa Fuus, filial especializada de Dicon, ha consolidado su posición en el mercado inmobiliario corporativo al sumar a su cartera de condominios en funcionamiento el Business Park Integral UNMOL y tres nuevos parques industriales. Estas nuevas iniciativas, localizadas estratégicamente en el norte y el sudeste de la ciudad, ofrecen más de 100 lotes disponibles para empresas que buscan instalaciones a medida o suelos propios para su expansión operativa.

Modelo de desarrollo industrial enfocado

La propuesta de Fuus parte de un análisis concreto sobre las necesidades reales de una empresa para operar eficientemente, centrando su estrategia en identificar qué espacio, qué infraestructura y qué ubicación específica necesita cada cliente. Este enfoque diferenciado reconoce que la búsqueda de instalaciones industriales rara vez se reduce a encontrar metros cuadrados adicionales, sino que implica evaluar los flujos de entrada y salida de camiones, los servicios disponibles, el potencial de crecimiento in situ y las opciones de alquiler versus compra.

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Fuus opera identificando oportunidades de suelo, evaluando su viabilidad técnica, definiendo la escala y los usos de cada proyecto, estructurando su financiación y conduciendo la comercialización hasta la puesta en marcha. La empresa no inicia su trabajo con un terreno disponible, sino con la pregunta fundamental sobre qué infraestructura requerirán las empresas y dónde será necesaria dicha construcción, formalizando esta actividad desde su creación en junio de 2025.

Estrategia logística y plataformas norte

Las plataformas instaladas sobre la colectora norte de la avenida de Circunvalación representan el antecedente más claro de este modelo operativo exitoso. Plataforma Norte 01 agrupa 13.100 metros cuadrados con naves logísticas de 10,50 metros de altura libre, luces de 25 metros sin columnas intermedias y pisos industriales sin juntas capaces de soportar 7,5 toneladas por metro cuadrado.

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Plataforma Norte 02 añadió 17.152 metros cuadrados distribuidos en dos naves logísticas y una de locales comerciales, destacando luces de hasta 40 metros y pisos con capacidad de carga de 11 toneladas por metro cuadrado. Estos proyectos validaron decisiones clave como separar los accesos de la actividad comercial del movimiento logístico y subdividir las naves en módulos para reunir empresas de distintas escalas en un mismo predio.

La nueva Plataforma Norte 03, prevista como ampliación del conjunto, continuará esta trayectoria operativa. Sin embargo, la estrategia ha evolucionado para no limitarse solo al alquiler de espacios, sino que ahora ofrece suelo directamente para que las empresas construyan sus propias instalaciones, complementando la oferta con un modelo integral de desarrollo inmobiliario corporativo.

Avanzada oferta en barrio Los Boulevares

El proyecto más avanzado dentro de esta expansión es el situado en el barrio Los Boulevares, sobre la calle Los Moldavos al 3100, a aproximadamente 400 metros de la colectora externa de la avenida La Voz del Interior. Este desarrollo ocupa un predio de 13,06 hectáreas dividido en 24 lotes industriales con superficies entre 2.433,92 y 9.450 metros cuadrados, y un frente predominante de 35 metros.

El proyecto cuenta con un Certificado de Viabilidad Técnica otorgado por la Municipalidad de Córdoba en diciembre de 2025, lo que facilita los trámites para industrias, depósitos y centros de distribución que requieren conexión directa con la ruta provincial E-53. Además, la oferta incluye una nave modelo estándar construida por Dicon para cada lote, ofreciendo una alternativa rápida para empresas que desean instalarse sin desarrollar un proyecto desde cero.

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Integración operativa y ejecución técnica

La estructura organizativa de Fuus refleja una integración profunda donde la desarrolladora conduce el diseño y Dicon aporta la ingeniería y la capacidad de ejecución técnica. Cuando una empresa requiere instalaciones a medida, cada demanda se aborda en conjunto desde el primer contacto, asegurando que las decisiones sean más ágiles y los resultados más sólidos al trabajar como un solo equipo desde el inicio.

Este modelo permite a la empresa cliente contar con un único interlocutor para resolver todo su proyecto, desde la arquitectura de la nave según la operación específica hasta la planificación de la obra. La combinación de la visión comercial de Fuus con la experticia constructiva de Dicon crea una propuesta de valor única en el mercado cordobés, dirigida a empresas que buscan dejar de alquilar, ampliar su operación o relocalizarse en un entorno planificado y eficiente.