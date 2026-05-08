Futbolistas argentinas denuncian abuso y acoso sexual por parte del entrenador Diego Guacci

Varias jugadoras de fútbol argentino, con pasado en la Selección Nacional, denunciaron abuso y acoso sexual por parte del entrenador Diego Guacci. El caso ha generado controversia debido a un proyecto de ley que busca agravar las penas por falsas denuncias, mientras las víctimas enfrentan demandas civiles y una campaña de escrache. La abogada Lucangioli critica el proyecto y defiende a las futbolistas, destacando la falta de perspectiva de género en la resolución de la FIFA.

En un caso que ha conmocionado al mundo del fútbol argentino , varias jugadoras, algunas con experiencia en la Selección Argentina, denunciaron en 2020 ante la FIFA , a través del sindicato de futbolistas FIFPRO, haber sufrido abuso y acoso sexual por parte del entrenador Diego Guacci .

Este último trabajaba en las selecciones nacionales sub-15 y sub-17 y había pasado por equipos como River y UAI Urquiza. El caso resurgió recientemente debido a un proyecto de ley presentado por la senadora de la UCR, Carolina Losada, que busca agravar las penas por falsas denuncias, especialmente en delitos sexuales.

Sin embargo, la abogada Lucangioli, quien representa a las futbolistas, criticó el proyecto, argumentando que debilita a las víctimas y busca amedrentarlas. Guacci, por su parte, fue investigado por la FIFA, pero el organismo concluyó que no había suficiente evidencia para sancionarlo, aunque aclaró que esto no significaba que los hechos denunciados no hubieran ocurrido. La resolución de la FIFA, compuesta por un tribunal de tres hombres sin perspectiva de género, generó controversia.

Lucangioli destacó que el caso no fue una denuncia penal y que Guacci nunca fue absuelto en un proceso judicial. Además, mencionó que las jugadoras y periodistas involucradas enfrentan demandas civiles y una campaña de escrache por parte de Robledo, quien utiliza el caso para promover su proyecto de ley. Entre las afectadas se encuentran Aldana Videla Quintana (Platense), Florencia Mercau (Deportivo Morón) y Mabel Velarde (selección de Ecuador), quienes también fueron demandadas civilmente.

Las historias de las jugadoras, como la de Mercau, quien relató que Guacci la acosaba y le pedía fotos desnudas a cambio de jugar, han sido presentadas en el Senado, destacando la gravedad del caso y la necesidad de proteger a las víctimas de abuso en el deporte





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