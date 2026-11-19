La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEFE) sancionó a John Perlaza con ocho años de suspensión tras agredir a un árbitro en Ascenso Social.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ( FEFE) ha impuesto una sanción disciplinaria de ocho años de suspensión al futbolista John Michel Perlaza Salas. Esta medida extrema responde a la agresión física cometida contra un oficial del partido durante un encuentro de la tercera división del fútbol nacional.

El incidente ocurrió el 17 de octubre, durante la tercera jornada del Grupo D del torneo Ascenso Social 2026. Los hechos se desarrollaron en el Estado Municipal de Yantzaza, ubicado en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, donde se enfrentaron los equipos Ciudad de Yantzaza y Río Aguarico.

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Detalles de la agresión al árbitro

En el minuto 96 del partido, el jugador John Perlaza lanzó una piedra desde el banco de suplentes que impactó directamente en el rostro del árbitro asistente, Lenin Giovanni Ojeda Núñez. Este acto violento provocó lesiones graves en el oficial, quien tuvo que ser operado de emergencia. La gravedad de las heridas obligó a detener el encuentro de inmediato y a terminar la jornada deportiva antes de lo previsto.

La FEFE emitió un comunicado oficial confirmando que la agresión causó daños significativos a la salud del árbitro. La reacción institucional fue rápida para asegurar que el castigo reflejara la gravedad del delito cometido dentro de las instalaciones deportivas.

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Sanciones económicas y deportivas para el club

Además de la suspensión individual, la Comisión Disciplinaria de la Federación declaró al futbolista responsable de la agresión física. El club local, identificado en el contexto con la barra de Atletico Mineiro, también enfrentó consecuencias administrativas y económicas. Se le impuso una multa de 2.000 dólares por la conducta de su jugador.

La institución futbolística también determinó que el club incumplió sus obligaciones de seguridad al no proteger al cuerpo arbitral. Por esta razón, se ordenó el reembolso de 4.369 dólares para cubrir los gastos médicos del árbitro afectado. Estas medidas buscan responsabilidad financiera directa por el costo de la atención de salud.

Impacto en la próxima competencia

La sanción incluye una pena deportiva adicional que afectará la programción local del equipo. El club está inhabilitado para jugar los próximos tres partidos como local en el Estado Municipal de Yantzaza. Esta medida busca proteger la integridad de los oficiales en futuros encuentros en esa sede.

La barra de Atletico Mineiro increpó a los equipos con frases como "Jueguen como hombres porque los esperamos acá" antes del acto violento. La sanción de ocho años deja a John Perlaza fuera de las canchas hasta 2034, marcando un precedente severo en la disciplina del Ascenso Social.