Futbolista de Gimnasia de Jujuy Provoca Caos en Aeropuerto al Gritar 'Bomba'

Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, fue detenido tras gritar 'bomba' antes del despegue de un vuelo en Jujuy. El incidente generó pánico, retrasos y la activación del protocolo de seguridad. El club evalúa la rescisión de su contrato.

Un futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, identificado como Emiliano Endrizzi , de 32 años, desató el caos en el Aeropuerto Internacional Dr. Horacio Guzmán de San Salvador de Jujuy al gritar la palabra 'bomba' momentos antes del despegue de un vuelo con destino a Buenos Aires. El incidente, que tuvo lugar el sábado, obligó a la activación del protocolo de seguridad antiterrorista, generando pánico y retrasos significativos para cientos de pasajeros.

Endrizzi, quien se encontraba junto a sus compañeros de equipo rumbo a un partido de la Primera Nacional contra Agropecuario, fue inmediatamente detenido y esposado por las autoridades, siendo posteriormente retirado del avión. El suceso fue capturado en videos difundidos en redes sociales por el periodista Diego Poggi, mostrando el momento de la detención y el posterior desalojo del jugador. Los pasajeros, tras el incidente, reaccionaron con indignación, despidiendo al futbolista con gritos de repudio. El avión, un Boeing 737-86N, tenía previsto su despegue a las 13:25, pero debido al incidente, permaneció en tierra por más de dos horas, mientras se realizaban las inspecciones de seguridad pertinentes. La situación generó un caos considerable en el aeropuerto, obligando a los pasajeros a abandonar temporalmente la aeronave y retrasando numerosos vuelos. El incidente, sumado a otro similar ocurrido el jueves en el mismo aeropuerto, ha generado una gran preocupación entre las autoridades y las compañías aéreas. Flybondi, la aerolínea afectada, emitió un comunicado expresando su condena por la irresponsabilidad del jugador y anunciando que tomará medidas legales contra el mismo. La empresa señaló que el incidente afectaría a más de 1200 pasajeros, provocando demoras y cancelaciones en los vuelos programados. Desde el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, su presidente, Walter Morales, declaró que la institución no se hace responsable por los actos del jugador y que se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes, incluyendo la posible rescisión del contrato de Endrizzi. Morales enfatizó que el club prioriza la protección de su imagen y reputación, ante un contexto mundial que no tolera este tipo de acciones, y que se encuentran evaluando la situación para emitir un comunicado oficial. La situación resalta la importancia de la seguridad en los aeropuertos y el impacto que las acciones individuales pueden tener en la operación aérea y en la vida de miles de personas





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