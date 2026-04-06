Furor por el Road Show de Franco Colapinto: Entradas agotadas en minutos y anticipación por la exhibición en Buenos Aires

La venta de entradas para el Franco Colapinto Road Show 2026 en Buenos Aires generó una demanda masiva, agotando las primeras 5 mil entradas en menos de una hora. La exhibición, que se realizará el 26 de abril, marcará el regreso de la Fórmula 1 a la ciudad y promete un espectáculo inolvidable.

Menos de una hora bastó para que se agotaran las más de 5 mil entradas del Franco Colapinto Road Show 2026, puestas a la venta este lunes en una preventa exclusiva para usuarios de tarjeta de crédito Mercado Pago. La venta se abrió a las 16 horas y antes de las 17, las miles de personas que esperaban en la cola virtual vieron el cartel rojo de 'agotado' en los cuatro sectores del circuito callejero que se instalará en las avenidas del Libertador y Sarmiento.

Esto demuestra el gran entusiasmo de los fanáticos argentinos de la Fórmula 1 por la exhibición que el piloto de Pilar realizará con un Alpine en Buenos Aires el domingo 26 de abril, un evento que promete transformar esa zona de Palermo en un auténtico espectáculo, especialmente considerando que coincide con la Feria del Libro, que comenzará tres días antes en La Rural.\El resto de los tickets, estimados en unos 20 mil en total, se pondrán a la venta este martes a las 16 horas, a través de enigmatickets.com, con todos los métodos de pago disponibles. Para aquellos que no logren adquirir una entrada o no deseen comprarlas, habrá un sector general de acceso gratuito para el público, donde podrán presenciar la exhibición del piloto argentino a bordo del E20 con motor V8, un coche de la temporada 2012 pero con el diseño actual de los monoplazas de la escudería francesa. Este martes, una hora antes de que comenzara la venta, ya había unas 20 mil personas en la fila virtual, y el número superaba las 30 mil al momento de la apertura. Se ofrecieron 5.230 entradas, con un límite de dos por transacción. Incluso después de anunciar el agotamiento, más de diez mil usuarios seguían esperando su turno. Las entradas disponibles este martes serán para cuatro sectores diferentes. El sector más económico, Trackside Sarmiento, ofrece acceso de pie por 80 mil pesos. También estarán disponibles tres tribunas Grandstand, ubicadas sobre Dorrego, Libertador y Sarmiento, con asientos sin numerar, a 180 mil pesos cada una. Todas las ubicaciones contarán con acceso a Fan Zones con entretenimiento, opciones gastronómicas, espacios interactivos y activaciones de marcas.\Adicionalmente, se ofrecerán paquetes de Hospitality con beneficios exclusivos, como vistas privilegiadas de la pista y la oportunidad de un 'Garage Tour' con acceso a boxes. Los precios y la disponibilidad de estas entradas aún no han sido publicados. Es importante recordar que los menores de tres años no podrán acceder a las tribunas. Los niños mayores de tres años deberán adquirir una entrada y estar acompañados por un adulto si tienen menos de 14 años. La exhibición, que marcará el regreso de un coche de Fórmula 1 a la Ciudad de Buenos Aires después de 14 años, se llevará a cabo el 26 de abril, justo antes del Gran Premio de Miami, que señalará la reanudación de la temporada de F1 después de un receso de cinco semanas debido a las cancelaciones en Bahréin y Arabia Saudita. El circuito, donde se realizarán dos 'show runs' oficiales, abarcará la zona del Monumento a los Españoles, entre las avenidas Libertador y Sarmiento. Los organizadores han anunciado una modificación en el diseño original del trazado, extendiéndose cuatro cuadras más hacia el sur por Libertador, ocupando una mayor superficie dentro de los Bosques de Palermo. Esta ampliación permitirá más espacio operativo y, por consiguiente, más áreas de acceso gratuito para el público. El propio Colapinto, ansioso por el evento, expresó su entusiasmo en Instagram, describiendo la experiencia de conducir un F1 en casa como uno de los mejores momentos de su vida y anticipando un gran día, con el sonido del V8 prometiendo ser ensordecedor. El piloto anticipó una verdadera fiesta de la Fórmula 1 en Palermo, con los fanáticos listos para llenar las tribunas y convertir este espacio en una celebración inolvidable





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