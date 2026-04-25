Furia en el Cilindro: Insultos a Chiqui Tapia tras la expulsión en Racing - Barracas Central

La hinchada de Racing estalló contra el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, tras la expulsión de Adrián Fernández por decisión del VAR en el partido contra Barracas Central. El antecedente de la polémica en el Clausura 2025 agudizó la tensión.

La reciente jornada futbolística en Argentina se vio empañada por incidentes relacionados con decisiones arbitrales y la consecuente reacción de los aficionados. El partido entre Racing Club y Barracas Central , crucial para las aspiraciones de Racing de avanzar a los playoffs del torneo Apertura , fue el escenario de una polémica expulsión que desató la furia de la hinchada local.

El árbitro principal, Echavarría, expulsó a Adrián Fernández de Racing a los cinco minutos de juego, tras una revisión del VAR solicitada por Germán Delfino. La decisión, considerada correcta por la mayoría de los analistas, no fue bien recibida por los fanáticos de Racing, quienes expresaron su descontento con fuertes insultos dirigidos al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Chiqui Tapia.

Este episodio se suma a una serie de controversias arbitrales que han marcado la temporada, generando un clima de tensión y desconfianza en el fútbol argentino. El antecedente de esta situación se remonta a un partido anterior entre Racing y Barracas Central, correspondiente a la primera fecha del Clausura 2025. En ese encuentro, Racing se había puesto en ventaja en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo, gracias a un gol de Martínez.

Sin embargo, la alegría duró poco, ya que el árbitro Nicolás Lamolina fue convocado por el VAR para revisar una posible infracción cometida por Martínez sobre Facundo Bruera dentro del área de Barracas Central. Tras analizar la jugada, Lamolina determinó que existió falta y anuló el gol de Racing, a la vez que decretó un penal a favor de Barracas Central.

Rodrigo Insua se encargó de convertir el penal, empatando el partido y dejando un sabor amargo en la boca de los hinchas de Racing. Este precedente, donde una decisión del VAR anuló un gol crucial para Racing, parece haber exacerbado la sensibilidad de la afición ante cualquier revisión arbitral que pueda perjudicar a su equipo.

La frustración acumulada se manifestó con fuerza durante el partido contra Barracas Central, con los insultos dirigidos a Chiqui Tapia como expresión de un descontento generalizado con la gestión del fútbol argentino y la percepción de parcialidad en las decisiones arbitrales. La expulsión de Adrián Fernández, en particular, fue el detonante de la reacción de la hinchada de Racing. El jugador recibió una tarjeta roja directa tras una revisión del VAR por un codazo propinado a Miloc, de Barracas Central.

Si bien la decisión arbitral fue considerada correcta, la afición de Racing interpretó la revisión del VAR como una intromisión innecesaria y una señal de que el arbitraje está en contra de su equipo. Los insultos dirigidos a Chiqui Tapia, en este contexto, pueden entenderse como una forma de protestar contra lo que consideran una persecución arbitral y una falta de apoyo a Racing por parte de las autoridades del fútbol argentino.

La situación plantea interrogantes sobre el rol del VAR en el fútbol argentino, la necesidad de mejorar la comunicación entre los árbitros y los aficionados, y la importancia de garantizar la transparencia y la imparcialidad en las decisiones arbitrales. El futuro cercano de Racing depende de su capacidad para superar este momento de tensión y concentrarse en el objetivo de clasificar a los playoffs del torneo Apertura, mientras que la AFA deberá abordar las preocupaciones de los aficionados y trabajar para restaurar la confianza en el arbitraje





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Racing Club Barracas Central Chiqui Tapia AFA VAR Expulsión Fútbol Argentino Apertura Polémica Arbitral

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Racing: obligado a ganarle a BarracasEn medio de una crisis deportiva y de vestuario, la Academia recibirá este viernes al Guapo en un duelo directo por los playoffs. Costas les daría otra chance a los jugadores que criticó duro.

Read more »

Racing vs. Barracas Central, por el Torneo Apertura: día, horario y cómo verlo por TVNecesitado de un triunfo para enderezar el barco, la Academia recibe al Guapo en el Cilindro de Avellaneda. Acá los detalles.

Read more »

La duda en Racing para recibir a Barracas, los regresos, las bajas y la posible formaciónLa Academia jugará una final ante Barracas Central en su necesidad por meterse en zona de clasificación a octavos. Quiénes faltarán y los jugadores que recuperó Costas.

Read more »

Racing busca revertir su situación ante Barracas CentralRacing enfrenta un partido crucial contra Barracas Central por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, buscando mejorar su rendimiento y volver a la zona de clasificación a los playoffs. El entrenador Gustavo Costas considera cambios tácticos y enfatiza la necesidad de mejorar la actitud del equipo.

Read more »

Racing busca recuperarse ante Barracas Central con bajas importantesRacing Club enfrenta a Barracas Central en un partido crucial por el Torneo Apertura, con varias bajas por lesión y suspensión que obligan al entrenador Gustavo Costas a improvisar en la formación titular. El equipo necesita una victoria para meterse en los playoffs.

Read more »

Revés judicial para Chiqui Tapia por la causa de apropiación de aportesEl juez Diego Amarante rechazó el intento de Claudio Tapia de cerrar la causa en la que se le acusa de apropiarse de los aportes de empleados, desestimando el argumento de la defensa sobre el pago de las deudas. El magistrado enfatizó que el pago tardío no exime de las acusaciones por evasión y apropiación.

Read more »