Funes Ugarte explota al aire contra su producción durante cobertura de Los Redondos

El conductor de TN tuvo un fuerte cruce con su equipo técnico luego de que fanáticos insultaran al medio y a Milei. La música alta impidió su descargo.

El programa de noticias de la señal TN sumó un capítulo de inesperada tensión televisiva , pero esta vez puertas adentro del canal. Durante la transmisión especial por la llegada de miles de fanáticos al recital de Los Redondos en el Estadio Único de La Plata, el conductor Roberto Funes Ugarte protagonizó un fuerte y visible cruce con su propio equipo de producción mientras cubrían la marea humana que se agolpaba en los accesos.

Segundos antes, el cronista apostado en el lugar de los hechos había sufrido el directo rechazo de la militancia ricotera, que no ocultó su fuerte rechazo ideológico hacia el medio y hacia la gestión de gobierno nacional. El móvil intentaba recoger los testimonios de los fanáticos en los accesos al predio cuando la situación se desbordó al aire.

Uno de los seguidores del exlíder de los Redondos miró fijo a la cámara y lanzó una durísima acusación histórica: "Me gustaría decir que este medio me parece nefasto, porque se hizo grande en una mesa de tortura y tienen acciones en Papel Prensa que tendrían que devolverlas". Otro hincha, visiblemente exaltado, gritó: "¡Milei, la concha de tu madre!

". Al regresar el aire al piso de los estudios, Funes Ugarte tomó la palabra notablemente molesto e intentó repudiar los comentarios de los entrevistados y defender la tarea de su compañero en la calle.

Sin embargo, se topó con un obstáculo inesperado: la producción del programa mantenía la música de Patricio Rey a un volumen tan alto que impedía que se escuchara su descargo. La paciencia del conductor se agotó rápidamente y comenzó a reclamar de forma directa y tajante a sus espaldas.

"Sabés lo que sucede, permitime que te diga... a ver, bajá un minuto por favor, que vamos a hacer las cosas bien como corresponde... ¿querés bajar por favor?

", dijo Funes Ugarte mientras los acordes de Las Luces de la Ciudad sonaban de fondo. Ante la falta de respuesta inmediata y mientras el sonido de las guitarras seguía sonando, el periodista elevó el tono de su reclamo: "Esto no tiene que suceder porque está el cronista trabajando y hay cosas que están fuera de lugar... ¿van a bajar o no? Y esto que acabamos de ver está fuera de lugar".

Sin ocultar su frustración por los problemas de comunicación internos y el incómodo momento vivido en la pantalla, Funes Ugarte optó por cortar el tema de raíz de manera lapidaria, dejando en evidencia que el clima en el control central del canal no era el mejor: "Bueno, listo, cortamos acá. No vamos a seguir con esto. Vamos a otra cosa", cerró de forma tajante, antes de intentar retomar el eje de la accidentada transmisión.

La situación generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron la postura del conductor y otros señalaron la falta de profesionalismo de la producción al no bajar la música. El incidente refleja las tensiones que a veces se viven en las transmisiones en vivo, donde la adrenalina y las emociones pueden desbordar los límites de lo previsto.

En este caso, la combinación de una cobertura compleja, con una militancia que expresa su descontento, y una falla técnica interna, derivó en un momento incómodo que quedó registrado en la historia del canal. La falta de sintonía entre el conductor y el equipo técnico evidenció que no siempre la maquinaria televisiva funciona a la perfección, especialmente cuando se cubren eventos masivos con alta carga emocional y política





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