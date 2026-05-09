Fundadores de ArquerosYA, una plataforma digital para contratar arqueros de calidad, share dream de usar millones de pesos para reclamar arbitraje

Los creadores de ArquerosYA, Marcos Iraola y Tomás Beckford, comparten un sueño común: usar millones de pesos para reclamar arbitraje y reivindicar la verdad en los partidos de fútbol. Junto con su proyecto digital para contratar arqueros, buscan un cambio estructural en el arbitraje de los torneos oficiales

En el fútbol amateur hay una regla no escrita que se repite en cada cancha del país: conseguir arquero es, muchas veces, el problema mós díficil de resolver.

De esa necesidad cotidiana nació ArquerosYA, una plataforma creada por dos programadores argentinos que busca darle una solución concreta a un dificultad historicamente compués de los equipos. Detrós del proyecto están Marcos Iraola, de 32 años, y Tómas Beckford. Ambos comparten dos pasiones: el desarrollo de productos digitales y el fótbol. En apenas dos meses, lograron construir una comunidad con miles de arqueros en todo el país y ya proyectan expandirse con una aplicación móvil.

¿Cómo surgiú la idea de ArquerosYA?

'Yo jugaba al fótbol con mis amigos hace más de 15 años y siempre teníamos el mismo problema: conseguir arquero. Íbamos rotando, traíbamos uno o dos torneos y despás había que salir a buscar otro. Y la verdad que eran siempre malos, se comían uno o dos goáles por partido. Era ir a jugar y perder.

Despás de un partido, bromeando, dijimos: 'che, paguémose a un arquero'. Hicimos la cuenta entre 14 y no era tan caro.

'Aé se me ocurrié que podaí ser una buena idea y con Tómas nos propusimos desarrollarla'.





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