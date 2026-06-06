Fundación Vivienda Digna: más de 45.000 familias con acceso a vivienda digna mediante construcción comunitaria y capacitación

Desde 1979 la Fundación Vivienda Digna trabaja en San Isidro y otras localidades argentinas alongside familias de bajos recursos, facilitando la construcción, mejora y equipamiento de viviendas a través de proyectos comunitarios, financiación adaptada, capacitación en autoconstrucción y una red de Corralones Sociales que proveen materiales a precios sociales. La organización promueve la participación directa, el esfuerzo propio y la ayuda mutua, articulando con el sector público y privado para abordar el déficit habitacional. Ya son más de 45.000 las familias beneficiadas.

La persistente crisis de vivienda en Argentina afecta a millones de personas que viven en condiciones de hacinamiento, precariedad o riesgo. En este contexto, la Fundación Vivienda Digna , con casi cinco décadas de labor, se ha convertido en un referente de la acción social orientada a garantizar el derecho a una vivienda adecuada.

Desde su creación y, de manera ininterrumpida desde 1979 en el partido de San Isidro, la organización acompaña a familias de escasos recursos en la transformación de sus hogares mediante un modelo integrado que combina construcción, mejoras, equipamiento y capacitación. Los proyectos de hábitat que desarrolla incluyen la provisión de lotes con servicios, infraestructura básica, la edificación de viviendas nuevas y la refacción de viviendas existentes, incorporando en muchos casos espacios comunes y áreas verdes que mejoran la calidad de vida barrial.

La metodología central radica en la participación directa de los beneficiarios, que se involucran activamente en los procesos de diseño y ejecución, fomentando el esfuerzo propio y la ayuda mutua como pilares de la organización comunitaria. La financiación de cada proyecto se adapta a las posibilidades económicas de las familias, estableciendo planes accesibles que permiten hacer viable la construcción o mejora sin comprometer la estabilidad económica del hogar.

Paralelamente, la fundación ofrece capacitaciones en técnicas de autoconstrucción, asesoramiento técnico y acompañamiento social, fortaleciendo no solo las capacidades prácticas, sino también el conocimiento de los derechos y las herramientas de gestión para la defensa de los mismos. La articulación con actores públicos y privados es fundamental para ampliar el alcance y la sostenibilidad de las iniciativas.

Un componente innovador de su modelo son los Corralones Sociales, espaciosubicados en Barracas, José C. Paz, Boulogne y La Tablada, donde las familias adquieren materiales de construcción, muebles y electrodomésticos a precios sociales. Estos productos provienen de donaciones de empresas y particulares; la fundación se encarga de la logística de recepción, clasificación y distribución, generando un circuito de economía social que beneficia a miles de hogares.

Gracias al trabajo de un equipo multidisciplinario de arquitectos, trabajadores sociales, voluntarios y técnicos, más de 45.000 familias han pasado por la experiencia de la Fundación Vivienda Digna, transformando no solo sus viviendas, sino también su entorno y sus expectativas de futuro. La labor de esta organización se erige como un ejemplo de cómo la solidaridad, la capacitación y la gestión comunitaria pueden ser herramientas efectivas para reducir el déficit habitacional y construir ciudades más justas e inclusivas.

En un país donde el acceso a la vivienda sigue siendo un desafío estructural, iniciativas como esta demuestran que es posible avanzar hacia el logro del hábitat digno cuando converge la voluntad colectiva con el apoyo técnico y una visión de largo plazo





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