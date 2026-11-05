Fundación Mediterránea alerta por restricciones logísticas por visita de León XIV

La entidad empresarial solicita ajustes en las restricciones viales para la visita de León XIV para evitar encarecimiento de la logística y afectar cadenas de suministro en Córdoba y Buenos Aires.

La Fundación Mediterránea ha emitido un comunicado oficial en el que solicita a las autoridades competentes realizar ajustes significativos en las restricciones de circulación vigentes para el transporte de carga s, con el objetivo primordial de evitar demoras operativas y incrementos de costos para las empresas. Esta medida regulatoria abarca específicamente los corredores logísticos de las provincias de Córdoba y Buenos Aires durante un período de ocho días consecutivos, estableciendo una limitación de circulación que se aplica estrictamente entre las 6 y las 22 horas del día.

Disposición 370/2026 y restricciones viales

La Disposición 370/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial establece una prohibición total para el transporte de cargas que se extiende desde el 6 hasta el 13 de noviembre. Esta normativa implica un bloqueo de 128 horas continuas sobre las principales arterias viales que conectan los centros de consumo con las zonas productivas del país. La medida afecta directamente las rutas troncales cordobesas, los accesos principales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los nodos logísticos críticos de la provincia de Buenos Aires.

Also read Vuelve el frío a Buenos Aires con frente patagónico y visita del Papa León XIV

Impacto en volúmenes de tránsito

La entidad empresarial ha destacado que las rutas seleccionadas para estas restricciones presentan volúmenes de tránsito significativos que justifican su importancia estratégica. Algunos tramos de las rutas nacionales 19 y 9 Norte registran un tráfico medio diario superior a los 14.000 vehículos. En sectores específicos de la ruta nacional 36, este movimiento supera los 9.000 vehículos por jornada, lo que demuestra la alta densidad de circulación en estas vías.

Consecuencias para la logística

La Fundación Mediterránea advirtió que las restricciones previstas podrían encarecer la logística nacional y alterar gravemente las cadenas de abastecimiento y producción. La amplitud del horario restringido concentraría buena parte de los viajes en la noche, generando posibles demoras y mayores costos operativos para el sector. La entidad recordó que detrás de cada camión hay trabajadores, empresas, alimentos, insumos y compromisos comerciales que deben respetarse.

Advertisement

Propuestas y diálogo institucional

Ante esta situación, la institución propició revisar la aplicación de las restricciones según las características de cada corredor, los días y los horarios específicos. Entre las alternativas incluyó vías habilitadas, permisos especiales y excepciones adicionales para actividades cuya interrupción pudiera generar costos significativos. La fundación manifestó su profundo respeto por la llegada de León XIV, a la que definió como un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual y social.

Visión equilibrada sobre el trabajo

La entidad señaló que el mensaje del pontífice sobre la dignidad humana ofrece una oportunidad para reflexionar acerca del trabajo y la producción. Desde esa perspectiva, sostuvo que el desarrollo económico forma parte del bienestar de las familias y de la sociedad. La Fundación Mediterránea ratificó su compromiso con una mirada que integre estas dimensiones y promueva soluciones equilibradas en beneficio del conjunto de la sociedad.