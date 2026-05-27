Funcionarios de Trump elogian al Gobierno de Milei en embajada argentina en Washington

Altos funcionarios de la administración Trump destacaron la alianza estratégica con Argentina, celebraron las reformas de Milei y resaltaron la cooperación en seguridad tras designar a organizaciones criminales como terroristas.

Funcionarios de la Administración Trump elogiaron al Gobierno argentino y emitieron nuevas señales de coincidencia estratégica durante un evento celebrado en la embajada argentina en Washington con motivo del 25 de mayo.

La reunión contó con la presencia de Gregory LoGerfo, coordinador de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado, y Michael Jensen, director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, junto al embajador argentino Alec Oxenford y otras autoridades. En sus intervenciones, los funcionarios estadounidenses destacaron a Argentina como un "socio fundamental" y subrayaron la importancia de las reformas implementadas por el gobierno de Javier Milei, calificando al mandatario como un líder centrado en el futuro que toma decisiones difíciles para encauzar al país.

LoGerfo señaló que el liderazgo de Milei hace que el hemisferio sea más seguro y más fuerte, y celebró la designación conjunta de organizaciones criminales transnacionales, narcotraficantes y pandillas violentas como grupos terroristas, una medida que incluye al Tren de Aragua, el cartel narcocriminal internacional originado en cárceles venezolanas. Jensen, por su parte, expresó su entusiasmo por colaborar en materia de seguridad mientras Argentina construye unas Fuerzas Armadas extraordinarias, y destacó que las reformas económicas están funcionando y que las inversiones están llegando, reflejando que el país está "abierto a los negocios y listo para recibir inversiones".

Oxenford, en su discurso de apertura, destacó los valores compartidos de libertad, democracia y Estado de derecho que unen a ambos países dos siglos después del Mayo de 1810. El evento, que congregó a más de 300 invitados, también contó con la presencia de representantes del Departamento de Comercio, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la NASA, así como de altos representantes diplomáticos de Brasil, Chile, Ecuador y República Dominicana, y de empresas de la región.

Además, se anunció que el miércoles próximo habrá una ceremonia en la sede del enviado especial para Monitorear y Combatir el Antisemitismo, con la participación del presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La cercanía de la relación entre Trump y Milei, junto con la designación de grupos criminales como terroristas, refuerza la sintonía bilateral en temas de seguridad y comercio, posicionando a Estados Unidos como el principal socio internacional de la Casa Rosada





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