Funcionarios de Caputo se defienden por créditos hipotecarios del Banco Nación: 'Fuimos como cualquier hijo de vecino'

Funcionarios del gobierno, incluyendo a Federico Furiase y Felipe Nuñez, explican su acceso a créditos hipotecarios del Banco Nación, defendiendo su actuación como la de cualquier ciudadano. El contexto de estos créditos se da en medio de políticas económicas de estabilización, lo que ha generado controversia y debate.

Funcionarios del Ministerio de Economía , incluyendo a Federico Furiase , secretario de Finanzas, y Felipe Nuñez , director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro Luis Caputo , han salido en defensa de su acceso a créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación .

Furiase obtuvo un crédito por 367 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 280 mil dólares desde agosto del año pasado, mientras que Nuñez accedió a 373 millones de pesos, unos 315 mil dólares en febrero del mismo año. Ambos funcionarios, en declaraciones a medios de comunicación, afirmaron que actuaron de la misma manera que cualquier ciudadano común, solicitando los créditos bajo las mismas condiciones de tasa y plazo disponibles para el público en general. Nuñez explicó que eligieron el Banco Nación principalmente porque perciben sus salarios a través de esa entidad. El contexto de estos créditos se da en un momento en que el gobierno, con Luis Caputo a la cabeza, ha implementado políticas económicas que buscan estabilizar la macroeconomía y reducir la inflación. La apertura de estos créditos hipotecarios, según Furiase, se debe precisamente a esta estabilización, que ha permitido a los bancos flexibilizar sus condiciones y extender el horizonte de sus operaciones financieras. Furiase también defendió la situación económica general, argumentando que no percibe que la población esté peor, y aclaró aspectos relacionados con su situación personal y sus bienes. Además de Furiase y Nuñez, la noticia menciona a otros funcionarios del gobierno que también se beneficiaron de estos créditos, incluyendo a Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, quien fue removido de su cargo por no haber informado sobre el crédito a la ministra Sandra Pettovello. La controversia en torno a estos créditos hipotecarios ha generado diversas reacciones y debates en el ámbito político y mediático. La postura oficial, defendida por Luis Caputo, es que no hay ninguna ilegalidad en la concesión de estos créditos a funcionarios. Sin embargo, algunos sectores han expresado preocupación por las condiciones favorables y el posible conflicto de intereses. La situación ha revivido el recuerdo de la última ventana de créditos hipotecarios, abierta en 2017, y subraya la importancia de la transparencia y la equidad en el acceso a los servicios financieros, especialmente en momentos de incertidumbre económica y social. En medio de este debate, se destaca la importancia del periodismo profesional y crítico para fiscalizar y analizar las acciones de los funcionarios públicos, garantizando así la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los asuntos públicos. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, también se pronunció sobre el tema, calificando de lamentable la existencia de cifras millonarias en condiciones muy flexibles





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