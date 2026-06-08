Fujimori y Sánchez siguen empatados en la segunda vuelta electoral en Perú

La justicia electoral ha adelantado que, por lo tanto, no hay un ganador claro en la segunda vuelta electoral en Perú. El conteo rápido de la empresa Ipsos y Transparencia Internacional da un resultado similar, con Fujimori con el 49,7% y Sánchez con el 49,7%. La vocera del Jurado Nacional de Elecciones, Grecia Rentería, ha explicado a periodistas que la proclamación de las cifras al cien por ciento se retrasará por la introducción del nuevo proceso obligatorio de recuentos de votos en los casos de mesas impugnadas o con observaciones.

En Perú , Fujimori y Sánchez siguen empatados en la segunda vuelta electoral . Con más del 92% de las actas escrutadas, la diferencia entre los dos candidatos se encuentra dentro del margen de error.

La justicia electoral ha adelantado que, por lo tanto, no hay un ganador claro. Un conteo rápido de la empresa Ipsos y Transparencia Internacional da un resultado similar, con Fujimori con el 49,7% y Sánchez con el 49,7%. El presidente de la compañía, Alfredo Torres, ha señalado que es un 'empate técnico' ya que la diferencia se encuentra dentro del margen de error del 1,9%.

Antes del boca de urna, había dado un registro inverso con la líder derechista adelante con 50,7 a 49,3%, también dentro del margen de error. Sin embargo, Torres se ha mostrado muy cauto y ha explicado que habrá que esperar el fin del escrutinio para conocer al ganador de este balotaje.

Sánchez ha hecho un discurso triunfal afirmando a sus seguidores que 'recuperaremos el gobierno para el pueblo', pero Fujimori ha respondido que 'nadie ha ganado en Perú' y ha advertido que 'sería irresponsable' suponer una victoria a partir del conteo rápido. Los resultados finales de las elecciones presidenciales se conocerán el 15 de julio próximo, poco antes de la transferencia del mando en el país.

La vocera del Jurado Nacional de Elecciones, Grecia Rentería, ha explicado a periodistas que la proclamación de las cifras al cien por ciento se retrasará por la introducción del nuevo proceso obligatorio de recuentos de votos en los casos de mesas impugnadas o con observaciones. La diferencia de ese sondeo está dentro del margen de error de modo que además constata una extraordinaria división del país.

Los números de Lima dieron un contundente triunfo a Fujimori por 66,1% a 33,9% de su rival. En el interior la estadística fue a la inversa: Sánchez sumó 67,8 por ciento contra 32,2% de la líder derechista. Otro sondeo de la firma Datum da un resultado similar: Keiko se impone por 50,53 % a 49,47% a nivel nacional.

La jornada se desarrolló con normalidad en todo el país, con algunos pocos incidentes relacionados con la invalidación de la cédulas de votación por algunos fiscales, pero el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, rechazó cualquier intento de toma del local de sufragio. Se trata de boletas de votación marcadas irregularmente y al menos un intento de toma del local de sufragio. El funcionario dijo que detectaron quince incidencias en diferentes centros de votación, principalmente de Lima.

'Fueron personeros (delegados de partidos) quienes invalidaron las cédulas de votación', indicó el presidente del Jurado y aclaró que esta situación 'en ningún caso, invalida la mesa' de sufragio. La jornada electoral se desarrolló con normalidad en todo el país, con algunos pocos incidentes relacionados con la invalidación de la cédulas de votación por algunos fiscales. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, rechazó cualquier intento de toma del local de sufragio.

Se trata de boletas de votación marcadas irregularmente y al menos un intento de toma del local de sufragio. El funcionario dijo que detectaron quince incidencias en diferentes centros de votación, principalmente de Lima.

'Fueron personeros (delegados de partidos) quienes invalidaron las cédulas de votación', indicó el presidente del Jurado y aclaró que esta situación 'en ningún caso, invalida la mesa' de sufragio. La jornada electoral se desarrolló con normalidad en todo el país, con algunos pocos incidentes relacionados con la invalidación de la cédulas de votación por algunos fiscales. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, rechazó cualquier intento de toma del local de sufragio.

Se trata de boletas de votación marcadas irregularmente y al menos un intento de toma del local de sufragio. El funcionario dijo que detectaron quince incidencias en diferentes centros de votación, principalmente de Lima.

'Fueron personeros (delegados de partidos) quienes invalidaron las cédulas de votación', indicó el presidente del Jurado y aclaró que esta situación 'en ningún caso, invalida la mesa' de sufragio





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