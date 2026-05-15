Fuerza policial en búsqueda de sospechoso tras hallazgo de cuerpo de Benjamín Scerra en Rosario

Las autoridades de Santa Fe encuentran el cuerpo de Benjamín Scerra, joven de 19 años desaparecido hace seis días, en una vivienda de Capitán Bermudez, Rosario. La investigación continúa para esclarecer los motivos del hallazgo y la identidad del sospechoso.

Este jueves a la noche, las autoridades de Santa Fe encontraron el cuerpo de Benjamin Scerra, un joven de 19 años que había desaparecido hace seis días y que era intensamente buscado.

El estremecedor hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en Capitán Bermudez, ciudad de Rosario. Según trascendió, un llamado al 911 alertó la presencia de un cuerpo en la zona, y cuando los efectivos ingresaron al lugar indicado, la víctima estaba en el interior del domicilio, tapado con una chapa y con una herida de arma blanca en el cuello.

Según informó Rosario3, el joven había sido visto por última vez el 8 de mayo, cuando salió de su casa para ir a visitar a un amigo y jamás regresó. Rapidamente, su padre, Félix Scerra, realizó la denuncia por desaparición y detalló que Benjamín había salido vestido con lo puesto, además de que esa misma noche su celular dejó de emitir señal.

El fiscal Carlos Covani dispuso la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), para reunir pruebas en la escena del crimen. Por la gravedad del caso se sumó a la causa la fiscal Agustina Eiris, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Noticia que está siendo actualizada





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Benjamín Scerra Desaparición Fuerza Policial Investigación Fiscal Carlos Covani Fiscal Agustina Eiris Policía De Investigaciones (PDI) Ministerio Público De La Acusación (MPA) Rosario Capitán Bermudez Fuerza Policial Investigación Fiscal Carlos Covani Fiscal Agustina Eiris Policía De Investigaciones (PDI) Ministerio Público De La Acusación (MPA)

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Rock de 2 Tierras llega con fuerza: mensaje crudo y sin concesionesLa banda afianza su lugar en el rock nacional con shows en escenarios emblemáticos y una propuesta musical que busca despertar conciencias.

Read more »

Racing vs Rosario Central: Finales de Apertura en lucha por los puestos en la próxima fechaEl encuentro entre Racing y Rosario Central será crucial en la lucha por los puestos en las semifinales del Torneo Apertura. El equipo de la Academia busca su clasificación tras eliminar en condición de visitante a Estudiantes de La Plata en la ronda anterior, mientras que el equipo del ‘Canalla ‘tiene la oportunidad de seguir con su buen estilo y lograr la presencia en la siguiente ronda.

Read more »

Rosario Central vs. Racing, por los cuartos del Torneo Apertura: hora, cómo ver y probables formacionesEl Canalla de Di María y la Academia se enfrentan por un cupo a semifinales. Acá, todos los detalles.

Read more »

Por qué Maravilla Martínez, figura de Racing, es una preocupación para Rosario CentralEl delantero ya le hizo goles al Canallla, dos en el Gigante de Arroyito, donde se enfrentarán este miércoles por los cuartos de final del Torneo Apertura. Los detalles.

Read more »